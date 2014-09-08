焦点：苹果手机软件销售在中国业绩骄人 微信功不可没

路透北京9月8日 - 苹果(AAPL.O)在中国市场取得成功，要感谢像邓女士这样的消费者。

邓女士是北京的一名质量分析师，由于对自己在微信手机游戏上花销不少感到不好意思，她只肯透露自己的姓。微信是中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)开发的一款广受欢迎的即时通讯软件。

“最贵的一次，我买《天天酷跑》里的花豹花了68元，”身为苹果“粉丝”的邓女士说。她说的《天天酷跑》是腾讯公司开发的热门游戏，里面的人物都要跑过障碍。有一头花豹作为宠物，可以赋予人物力量，帮助玩家击败他们的朋友。

正是像邓女士这样数以百万计的消费者，使中国成为苹果的第三大手机软件销售市场，而其中的很大一部分来自微信。截至6月底，微信在全球的每月活跃用户数量为4.38亿，其中绝大多数在中国。微信已经迅速由一个即时通讯工具演变成数字化的“瑞士军刀”，用户可以发讯息、玩游戏、叫出租车以及网上购物。

在中国，微信用户的银行账号与手机绑定，在购买手机游戏中的虚拟商品和装备付款方面，这已经被证明是一个成功的套路。

而微信的所有营收都由苹果抽成30%。

“我们看到这里非常强劲，”苹果执行长库克(Tim Cook)在7月的财报电话会议上这样说中国市场。“增长最多的实际是iTunes-软件-服务类别。App Store就在其中。这个领域较上年增长接近一倍。”

苹果第二季大中华区营收较上年同期大增28%，达到59亿美元。iTunes-软件-服务是苹果全球营收增速第二快的产品类别，较上年同期成长12%，至45亿美元。

据app用量统计公司App Annie的资料，腾讯的6月和7月苹果iOS系统游戏收入，均为中国之冠。苹果预计本周发布新款iPhone，所配置的大屏幕更有利于手机游戏。

**“非常良性的循环”**

苹果要求iPhone的所有软件都通过App Store销售，通常销售额30%交给苹果公司，其他交给软件开发商或发行商。

微信也不例外。在微信销售产品的任何所得，由苹果、腾讯和开发商瓜分。

“目前为止，推动App Store中国营收增长的最大动力是微信，”stratechery.com科技文章撰稿人Ben Thompson称。“微信推动了app的下载和使用，进而促使人们想买东西，而这又让促使他们提供付款资讯。这是非常良性的循环。”

自从中国最大的运营商--中国移动(0941.HK)由1月开始发售iPhone以来，智能手机销量增加也推动了营收的增长。

微信的成功很大程度上归功于休闲游戏，诸如《糖果粉碎传奇》(Candy Crush Saga)和《神庙逃亡》(Temple Run)等很容易上瘾的游戏通常都是可以免费下载，但要想升级则需支付费用。微信有自己的游戏，同时还发布了中国版《糖果粉碎》游戏。

腾讯表示，QQ手机版与微信上智能手机游戏的总收入于第二季环比增长至约30亿元。[nL4S0QJ3QM]

“如果你看看什么人在玩《神庙逃亡》和《糖果粉碎》，就会发现他们中很多人五年前还不玩游戏，”App annie 亚太区副总裁余俊德称，“智能手机的出现，加之操作简便，他们开始下载这些应用程序，由于这些游戏令人轻松愉快，因此他们开始玩这些游戏。(游戏)吊住了他们的胃口，并吸引他们开始付费。”

**重复购买**

谈到以另外一种方式帮助提高智能手机方面的支出，中国可谓独一无二。

苹果和腾讯都试图推行基于自身平台的移动支付，但中国银行业支付系统非常复杂，任何一种在线支付都不太容易轻松完成。

苹果在中国App Store使用一种帐户充值体系，使用中国国内银行卡而非国际信用卡支付的用户，充值金额最低50元人民币(8.15美元)。余俊德称，这就带来了很多回头客，因为人们不太可能一次花掉50元，第一次消费后，他们不会就此结束，而是继续购买和玩游戏。

iPhone用户本身对app开发商就是一大诱因，比起谷歌(GOOGL.O)的Android系统手机用户，一些开发商更重视iPhone用户。

旅游app面包旅行CEO彭韬称，比起Android用户，他愿意为iOS用户付六倍的价格。部分原因在于(至少在中国)，中国无法访问Android的Google Play应用商店，因而冒出数十家规模较小但组织欠缺的应用商店。

彭韬表示，在iOS应用商店的首页上，app是择优挑选，而中国Android商店却是谁付费选谁；Android用户就是喜欢下载东西，不论是否需要；他们看到免费的就下载，所以经常更换app--下了又删，下了又删。

**不安定的盟友？**

不过，微信可能成为苹果的特洛伊木马。

虽然苹果从微信的成功中赚到大钱，但有人担心腾讯可能希望减少苹果的抽成。

stratechery.com的Thompson称，“微信创造了市场，不是苹果；微信在中国移动市场如此强大，广泛来说，微信是苹果的一个威胁。如果腾讯想要发挥影响力，留住更多收入，我当然可以预见腾讯会依赖政府帮忙，在他们驱动的销售中留住更大占比。”

中国政府时常会祭出严厉的监管措施。一个美国游说组织上周表示，外资企业越来越担心成为中国监管当局的打击目标；中国监管层对此予以驳斥。

苹果本身也曾多次遭遇中国官方媒体的炮轰，7月时曾被指iPhone对中国带来国家安全威胁，因为其具有追踪和对用户所在地进行时间标记的功能；官媒指称苹果向美国情报机构提供了用户数据，呼吁对此实施“严厉处罚”。

一些与微信相似的信息类应用软件，在中国市场也因政府的严厉监管而折戟。

据韩国政府称，中国当局在8月表示，已经封锁了韩国公司Kakao旗下的KakaoTalk和Naver(035420.KS)旗下的Line，旨在打击恐怖主义活动。上述软件的中国市场服务从7月开始已中断。

“苹果在中国面临的最大风险一直是监管环境的不确定性，”stratechery.com的Thompson说。“中国政府有可能采取行动反对苹果的App Store政策。”(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/许娜/朱晓军/徐文焰；审校 屈桂娟/郑茵/蔡美珍/张明钧)

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