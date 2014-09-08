焦点：苹果手机软件销售在中国业绩骄人 微信功不可没

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京9月8日 - 苹果(AAPL.O)在中国市场取得成功，要感谢像邓女士这样的消费者。
邓女士是北京的一名质量分析师，由于对自己在微信手机游戏上花销不少感到不好意思，她只肯透露自己的姓。微信是中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)开发的一款广受欢迎的即时通讯软件。
“最贵的一次，我买《天天酷跑》里的花豹花了68元，”身为苹果“粉丝”的邓女士说。她说的《天天酷跑》是腾讯公司开发的热门游戏，里面的人物都要跑过障碍。有一头花豹作为宠物，可以赋予人物力量，帮助玩家击败他们的朋友。
正是像邓女士这样数以百万计的消费者，使中国成为苹果的第三大手机软件销售市场，而其中的很大一部分来自微信。截至6月底，微信在全球的每月活跃用户数量为4.38亿，其中绝大多数在中国。微信已经迅速由一个即时通讯工具演变成数字化的“瑞士军刀”，用户可以发讯息、玩游戏、叫出租车以及网上购物。
在中国，微信用户的银行账号与手机绑定，在购买手机游戏中的虚拟商品和装备付款方面，这已经被证明是一个成功的套路。
而微信的所有营收都由苹果抽成30%。
“我们看到这里非常强劲，”苹果执行长库克(Tim Cook)在7月的财报电话会议上这样说中国市场。“增长最多的实际是iTunes-软件-服务类别。App Store就在其中。这个领域较上年增长接近一倍。”
苹果第二季大中华区营收较上年同期大增28%，达到59亿美元。iTunes-软件-服务是苹果全球营收增速第二快的产品类别，较上年同期成长12%，至45亿美元。
据app用量统计公司App Annie的资料，腾讯的6月和7月苹果iOS系统游戏收入，均为中国之冠。苹果预计本周发布新款iPhone，所配置的大屏幕更有利于手机游戏。
**“非常良性的循环”**
苹果要求iPhone的所有软件都通过App Store销售，通常销售额30%交给苹果公司，其他交给软件开发商或发行商。
微信也不例外。在微信销售产品的任何所得，由苹果、腾讯和开发商瓜分。
“目前为止，推动App Store中国营收增长的最大动力是微信，”stratechery.com科技文章撰稿人Ben Thompson称。“微信推动了app的下载和使用，进而促使人们想买东西，而这又让促使他们提供付款资讯。这是非常良性的循环。”
自从中国最大的运营商--中国移动(0941.HK)由1月开始发售iPhone以来，智能手机销量增加也推动了营收的增长。
微信的成功很大程度上归功于休闲游戏，诸如《糖果粉碎传奇》(Candy Crush Saga)和《神庙逃亡》(Temple Run)等很容易上瘾的游戏通常都是可以免费下载，但要想升级则需支付费用。微信有自己的游戏，同时还发布了中国版《糖果粉碎》游戏。
腾讯表示，QQ手机版与微信上智能手机游戏的总收入于第二季环比增长至约30亿元。[nL4S0QJ3QM]
“如果你看看什么人在玩《神庙逃亡》和《糖果粉碎》，就会发现他们中很多人五年前还不玩游戏，”App annie 亚太区副总裁余俊德称，“智能手机的出现，加之操作简便，他们开始下载这些应用程序，由于这些游戏令人轻松愉快，因此他们开始玩这些游戏。(游戏)吊住了他们的胃口，并吸引他们开始付费。”
**重复购买**
谈到以另外一种方式帮助提高智能手机方面的支出，中国可谓独一无二。
苹果和腾讯都试图推行基于自身平台的移动支付，但中国银行业支付系统非常复杂，任何一种在线支付都不太容易轻松完成。
苹果在中国App Store使用一种帐户充值体系，使用中国国内银行卡而非国际信用卡支付的用户，充值金额最低50元人民币(8.15美元)。余俊德称，这就带来了很多回头客，因为人们不太可能一次花掉50元，第一次消费后，他们不会就此结束，而是继续购买和玩游戏。
iPhone用户本身对app开发商就是一大诱因，比起谷歌(GOOGL.O)的Android系统手机用户，一些开发商更重视iPhone用户。
旅游app面包旅行CEO彭韬称，比起Android用户，他愿意为iOS用户付六倍的价格。部分原因在于(至少在中国)，中国无法访问Android的Google Play应用商店，因而冒出数十家规模较小但组织欠缺的应用商店。
彭韬表示，在iOS应用商店的首页上，app是择优挑选，而中国Android商店却是谁付费选谁；Android用户就是喜欢下载东西，不论是否需要；他们看到免费的就下载，所以经常更换app--下了又删，下了又删。
**不安定的盟友？**
不过，微信可能成为苹果的特洛伊木马。
虽然苹果从微信的成功中赚到大钱，但有人担心腾讯可能希望减少苹果的抽成。
stratechery.com的Thompson称，“微信创造了市场，不是苹果；微信在中国移动市场如此强大，广泛来说，微信是苹果的一个威胁。如果腾讯想要发挥影响力，留住更多收入，我当然可以预见腾讯会依赖政府帮忙，在他们驱动的销售中留住更大占比。”
中国政府时常会祭出严厉的监管措施。一个美国游说组织上周表示，外资企业越来越担心成为中国监管当局的打击目标；中国监管层对此予以驳斥。
苹果本身也曾多次遭遇中国官方媒体的炮轰，7月时曾被指iPhone对中国带来国家安全威胁，因为其具有追踪和对用户所在地进行时间标记的功能；官媒指称苹果向美国情报机构提供了用户数据，呼吁对此实施“严厉处罚”。
一些与微信相似的信息类应用软件，在中国市场也因政府的严厉监管而折戟。
据韩国政府称，中国当局在8月表示，已经封锁了韩国公司Kakao旗下的KakaoTalk和Naver(035420.KS)旗下的Line，旨在打击恐怖主义活动。上述软件的中国市场服务从7月开始已中断。
“苹果在中国面临的最大风险一直是监管环境的不确定性，”stratechery.com的Thompson说。“中国政府有可能采取行动反对苹果的App Store政策。”(完)
(编译 李春喜/王丽鑫/许娜/朱晓军/徐文焰；审校 屈桂娟/郑茵/蔡美珍/张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。