苹果在美国赢得专利诉讼 三星将赔付逾10亿美元

* 苹果因iPhone和iPad被侵权而获赔超10亿美元

* 判决震动智能手机行业,谷歌Android软件前景受到威胁

* 陪审团不到三天就对错综复杂的案件做出了决定

路透加州圣何塞8月24日电---美国一家法院的陪审团周五判定,韩国三星电子(005930.KS)抄袭了苹果(AAPL.O)热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿後者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.

该陪审团不到三日就对此案做出了裁定.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售,或巩固苹果在爆炸式增长的移动计算市场的主导地位.

苹果的胜利对谷歌是一大打击,後者的Android软件为被控侵权的三星产品所采用.谷歌和其硬件合作夥伴,包括旗下的摩托罗拉移动部门,目前将在与苹果的竞争中面临更多的司法阻碍.

三星电子的律师在聆听判决时表情严肃,公司随後发表声明称,诉讼结果是"美国消费者的损失".

九人陪审团用了不到三天时间就对七项苹果专利主张和五项三星专利主张作出裁定,表明其在裁定三星抄袭苹果iPhone和iPad时没有遇到什麽困难.

由於陪审团认定三星"蓄意"侵权,苹果可寻求三倍的赔偿.

据已故的苹果创始人乔布斯(Steve Jobs)自传,他在谷歌推出Android系统时誓言要"发动热核战争".苹果已在全球提起多宗诉讼,以阻遏该公司所认为的无耻抄袭其发明的行为.

周五的诉讼胜利适逢库克(Tim Cook)接任苹果执行长一年之际.苹果股票在盘後交易中扬升约2%,至675美元的纪录高位.本周苹果刚刚成为史上市值最高的公司.

加州圣克拉大学法学院教授Brian Love将该裁决称为苹果的决定性胜利,"这是可能是苹果期盼的最佳结果."

**竞争对手面临挑战**

此项判决公布之际,正值移动设备行业竞争日益激烈,谷歌凭借其Nexus 7平板电脑首次涉足硬件领域,微软也将借助其"Surface"平板电脑在10月推出适用於触摸屏的Windows 8操作系统.

苹果的这次胜利可能给那些销售搭载Android系统手机和平板电脑的厂商带来直接问题,其中包括谷歌去年斥资125亿美元收购的摩托罗拉部门,以及台湾的宏达电(2498.TW).

亚马逊(AMZN.O)以其价格低廉的Kindle Fire在平板电脑市场取得重大进展,其产品采用的是经过修改的Android系统,但该公司迄今并未受到苹果的法律挑战.

Sterne Agee分析师Shaw Wu表示,所有采用Android系统的企业现在也许都要考虑"另寻出路".

"不是行家也看得出来."他说."在iPhone出现以前,没有一款手机与其类似.Android,如果你仔细看,非常相似."

一些行业人士表示,苹果的法律攻势对消费者不利.

"由於苹果所开的先河,现在科技企业彼此之间只好告来告去.价格上去了,竞争和创新却受到抑制."达拉斯小牛队的老板--互联网企业家Mark Cuban在Twitter中这样写道.

但法律战远没有结束.在另外一宗有关案件中,苹果赢得不利於谷歌Nexus平板电脑的审前禁令.芝加哥一位联邦法官最近驳回了另外一宗针对摩托罗拉的诉讼,但苹果与摩托罗拉在美国国际贸易委员会(ITC)的诉讼还没了结.

法庭陪审团裁决,三星侵犯了七项苹果专利中的六项,但苹果没有侵犯任何三星专利.受到保护的苹果技术包括,移动设备在屏幕上识别一根或两根手指的能力,屏幕图标设计,以及手机的前表面设计.

陪审团还支持苹果专利的合法性,并表示三星侵犯数项苹果专利系故意行为.那可能成为美国地区法官Lucy Koh将三星罚金增加两倍的理由.

苹果律师表示,他们计划在七天内申请对三星产品的禁售令.美国地区法官Lucy Koh将听证会安排在9月20日.(完)

--编译 张荻/肖群英/郑茵/白云; 审校 张涛

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