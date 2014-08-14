苹果CEO库克强调雇员需更加多样化

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透旧金山8月12日（记者 Christina Farr） - 苹果(AAPL.O)周二发布雇员多样性报告，其数据和矽谷其他企业类似，CEO库克称仍要继续努力。
谷歌(GOOGL.O)和Twitter(TWTR.N)等科技企业近期也发布了雇员调查报告，但苹果的报告还附有CEO致信，这是独一无二的。库克在信中强调，公司承诺在推进员工多样性上采取创新。
苹果的黑人和拉美裔雇员占比约18%，比例是大多数科技企业的三倍左右。9%的员工未透露其种族。
苹果将报告数据分为三类：领导层、技术面和非技术面。技术类中80%为男性，包括Genius Bar雇员和工程师。
数据中包括大量的专卖店管理员工。苹果最新的季报显示，该公司在美国拥有254家零售店，在全球拥有427家零售店。
“作为CEO，我对这些数据不满意。我们对这样的数据并不陌生，相当长时间内我们一直在努力改进。”库克写到。
但库克提到苹果对多样性的定义不只局限于传统的种族和性别。“还包括性取向、是否曾服役和是否残疾等往往未被统计的个人品质。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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