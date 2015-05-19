苹果在一年多前就已搁置超高清电视机计划--WSJ

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备

路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。