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美国大选专题 | 2015年 5月 19日 星期二 10:11 BJT

苹果在一年多前就已搁置超高清电视机计划--WSJ

路透5月18日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，苹果(AAPL.O)在一年多之前就已经放弃推出超高清电视机的计划。

该报导引述消息人士称，苹果现把焦点放在成立在线电视服务，以及重新设计Apple TV机顶盒。

华尔街日报曾在3月报导，苹果计划6月发布在线电视服务并在9月开始推出。

报导称，预计苹果还将推出轻巧版的Apple TV机顶盒，对遥控功能进行重新设计并修补了部分软件问题。

报导并称，苹果希望能在下月开发者大会中展示新功能。

目前无法取得苹果对此报导的置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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