苹果在一年多前就已搁置超高清电视机计划--WSJ

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透5月18日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，苹果(AAPL.O)在一年多之前就已经放弃推出超高清电视机的计划。
该报导引述消息人士称，苹果现把焦点放在成立在线电视服务，以及重新设计Apple TV机顶盒。
华尔街日报曾在3月报导，苹果计划6月发布在线电视服务并在9月开始推出。
报导称，预计苹果还将推出轻巧版的Apple TV机顶盒，对遥控功能进行重新设计并修补了部分软件问题。
报导并称，苹果希望能在下月开发者大会中展示新功能。
目前无法取得苹果对此报导的置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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