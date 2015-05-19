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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 19日 星期二 11:08 BJT

苹果在一年多前就已搁置超高清电视机计划--WSJ

华尔街日报(WSJ)引述知情人士报道，苹果在一年多之前就已经放弃推出超高清电视机的计划。该报道引述消息人士称，苹果现把焦点放在成立在线电视服务，以及重新设计Apple TV机顶盒。报道并称，苹果希望能在下月开发者大会中展示新功能。路透

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