尽管苹果股价最近跳水 分析师仍寄予厚望

路透旧金山1月7日 - 苹果股价最近一个月下滑近20%，暴露出投资者与卖方(sell-side)分析师之间的看法分歧增大。

券商分析师聚焦于苹果公司相对适中的市盈率估值，大多坚持先前的预测，尽管面对iPhone需求疲弱的担忧，下调了获利预估。按照他们的预期，苹果股价今年应该会上涨50%或者更多。

单是本周一周内，关于iPhone 6S和6S Plus出货放缓的报导就导致苹果股价跌掉7%，自去年8月以来首次跌破100美元。

这增大了坚持乐观预测的分析师的心理压力。

“坏消息如飓风般袭来，风平浪静之后，苹果股价就应该会开始走高，因其风险/回报情况很诱人。这就是一场街头混战，空头正在获胜，”FBR的分析师Dan Ives表示。他最近把苹果股价目标从175美元下调到了150美元。

多家亚洲供应商透露出的线索显示，iPhone 6S及6S Plus的需求可能较预期为淡，因此自12月初以来，研究苹果的分析师中近一半调降苹果的获利预估。分析师如今平均预期苹果今年营收增幅将不到4%。

这远逊于9月止财年所达成的成长28%，不过这仅较一个月前的预估低1个百分点。

苹果股价周四收盘挫跌4.2%至96.45美元。分析师对于苹果的12个月平均目标股价则是下调不到2美元至147美元。

唯一一位对苹果股价预估接近现股价格的是Rosenblatt Securities的Jun Zhang，他本周将苹果股价预估从140美元下调至102美元，并将苹果评级由“买进”下调至“中性”。

在汤森路透追踪的分析师当中，目前尚未有人给予苹果“卖出”评级。

RBC的Amit Daryanani在周四成为最新一位下调苹果3月及6月当季预估的分析师。他以苹果未来12个月每股获利预估的14倍估值为基准，维持对苹果“表现超越大盘”的评级，但将目标股价由140美元调降至130美元。

他所提出的买进苹果的论点和其他分析师相仿，也就是目前苹果股价为预估每股获利的10倍。(完)