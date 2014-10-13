苹果称到年底将有逾115国买得到iPhone6和iPhone6 Plus

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透10月13日 - 苹果(AAPL.O)表示，到今年年底时，全球将有超过115个国家买得到iPhone 6和iPhone 6 Plus。
苹果称到本月底时，欧亚、中东、拉美及非洲等地，将再有36个国家销售这两款苹果最新机种。
在中国这个全球最大智能手机市场及印度，iPhone 6和iPhone 6 Plus的推出时间是10月17日。
其他国家和地区还包括以色列、捷克、格陵兰、波兰、南非、巴林及科威特，这将使其成为iPhone系列中推出速度最快的手机。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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