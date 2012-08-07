苹果iOS将不再预装YouTube应用

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山8月6日电(记者 Alexei Oreskovic)---苹果公司(AAPL.O)周一表示，新iPhone和iPad系统中将不再预装谷歌旗下YouTube的移动应用。
这也是苹果和谷歌两公司“剑拔弩张”的最新迹象。两家公司曾紧密结盟，现如今则在争夺移动计算市场的霸权。
苹果今年稍早表示，该公司的移动设备将抛弃谷歌地图软件。
Needham & Co分析师克里·莱斯(Kerry Rice)表示：“苹果和谷歌都是未来的移动操作系统，这也是双方未来的竞争所在。”
“如果这是两匹马的竞赛，二者一定不想让对方获得任何领先优势。”
苹果在周一的一份声明中称，该公司在iOS中预装YouTube应用的许可已经结束。不过苹果也指出，“用户可在Safari浏览器中使用YouTube，谷歌也正开发一款新的YouTube应用，将登陆苹果应用商店”。
苹果一名发言人拒绝就YouTube许可是否包含资金条款置评，也未透露苹果是否计划预装其他在线视频应用。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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