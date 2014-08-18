苹果对广达在华工厂用工违规作出回应

路透旧金山8月15日（记者 Christina Farr） - 企业社会责任审核机构深圳开景信息咨询有限公司（OpenView Service）周五发布2013年对苹果(AAPL.O)供应商广达电脑(2382.TW)在华两个工厂的审计报告，提出员工工作时间过长和存在健康风险等问题。苹果称，过去一年里与广达电脑进行了改善工作环境的合作。

报告提供了2013年8月这两个工厂的工作环境缩影。开景在公平劳动协会（FLA）的委托下，对位于上海和常熟的广达工厂进行了评估。公平劳动协会的成员大多为企业，包括苹果和耐克(NKE.N)等。

苹果发布声明对报告进行回应称：“工作时间过长不符合任何人的利益，我们将继续与广达和其他供应商密切合作，防止这样的情况发生。年初至7月底，对于我们的每周60小时工作制，广达的平均达标率为86%。”

开景的评估人员去年在两家工厂各花了四五天时间，他们指出了一系列不符合公平劳动协会行为准则的情况。

报告称，两家工厂都没有完成当地对室内空气质量检测的要求，上海工厂80%的受访员工表示被中间人收取了介绍工作的费用。此外，员工请病假时拿不到工资；在最繁忙的时候，工厂加班时间经常超过法律限制。

常熟工厂超过100名16、17岁的工人表示曾加班。报告称，这些年轻人2013年7月底从苹果生产线调过来。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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