克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透旧金山8月15日（记者 Christina Farr） - 企业社会责任审核机构深圳开景信息咨询有限公司（OpenView Service）周五发布2013年对苹果(AAPL.O)供应商广达电脑(2382.TW)在华两个工厂的审计报告，提出员工工作时间过长和存在健康风险等问题。苹果称，过去一年里与广达电脑进行了改善工作环境的合作。
报告提供了2013年8月这两个工厂的工作环境缩影。开景在公平劳动协会（FLA）的委托下，对位于上海和常熟的广达工厂进行了评估。公平劳动协会的成员大多为企业，包括苹果和耐克(NKE.N)等。
苹果发布声明对报告进行回应称：“工作时间过长不符合任何人的利益，我们将继续与广达和其他供应商密切合作，防止这样的情况发生。年初至7月底，对于我们的每周60小时工作制，广达的平均达标率为86%。”
开景的评估人员去年在两家工厂各花了四五天时间，他们指出了一系列不符合公平劳动协会行为准则的情况。
报告称，两家工厂都没有完成当地对室内空气质量检测的要求，上海工厂80%的受访员工表示被中间人收取了介绍工作的费用。此外，员工请病假时拿不到工资；在最繁忙的时候，工厂加班时间经常超过法律限制。
常熟工厂超过100名16、17岁的工人表示曾加班。报告称，这些年轻人2013年7月底从苹果生产线调过来。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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