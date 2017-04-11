分析机构称苹果或放弃使用戴乐格半导体的电源管理芯片

路透法兰克福4月11日 - 据一家金融分析机构的判断，戴乐格半导体(DLGS.DE)面临丢掉苹果(AAPL.O)供应商地位的风险，使得这家英德合资半导体厂商的股价一度下跌三分之一。

分析机构Bankhaus Lampe将戴乐格半导体的评级从持有下调至卖出，并在其一份研报中称苹果正在为iPhone研发自身的电源管理芯片，最早或在2019年替代戴乐格的电源管理集成电路(PMIC)。

Bankhaus Lampe估计，2016年苹果一家公司就占到戴乐格半导体营收的逾70%。

戴乐格股价一度大跌36%至七个月低点，0831 GMT 时下跌23.7%至36.39美元。

Bankhaus Lampe援引未具名的行业消息人士称，苹果正在慕尼黑和加利福尼亚设立两个电源管理芯片设计中心，并称苹果已经有大约80人的工程师在研发自己的电源管理芯片。

该公司的分析师Karsten Iltgen表示，一位知情人士已确认，苹果正在慕尼黑招募戴乐格的顶级工程师。

戴乐格发言人拒绝就此置评，称公司未计划发布任何官方声明。(完)