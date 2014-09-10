焦点：苹果没有蓝宝石屏智能手机？华为有

图为2014年5月7日资料图片，显示华为新品发布会上的华为logo。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透首尔/台北9月10日（记者 Se Young Lee/Michael Gold） - 苹果(AAPL.O)新款iPhone未采用蓝宝石屏，可能让很多消费者感到失望。而尽管面临生产过程中的挑战以及高成本问题，蓝宝石材料将逐步应用于移动设备中。

苹果称其首款智能手表Apple Watch将采用蓝宝石屏幕，iPhone的摄像头透镜以及home键将继续采用蓝宝石材料，但未暗示iPhone是否、以及何时可能采用蓝宝石屏幕。

中国华为上周宣布将推出限量版蓝宝石屏手机，成为首个采用蓝宝石屏幕的主要手机厂商。

蓝宝石硬度仅次于钻石，常用于LED照明设备、高端珠宝和潜艇以及火箭等军事装备中。

二手手机网站www.uSell.com近期一项调查显示，消费者此前对iPhone 6最大的期待就是蓝宝石玻璃面板。

摩根大通预计，明年采用蓝宝石屏幕的智能手机数量将增加数倍，不过其对比基数非常低。

一些亚洲手机厂商一直在与全球最大的两家蓝宝石玻璃供应商接洽，分别是美国的Rubicon Technology(RBCN.O)和韩国的Sapphire Technology(123260.KQ)。

“所有智能手机厂商都在接洽所有大型的蓝宝石生产商，包括Rubicon。”Rubicon首席财务官William Weissman在电子邮件中对路透称。

Sapphire Technology亦称接到了一些手机厂商的询问，但不愿提到潜在客户的名称。两家公司人士均表示公司尚未签订大型供应合同。

像Rubicon和Sapphire Technology这样的公司，通常是将大块的蓝宝石材料卖给加工企业，后者再将蓝宝石材料切割成薄片并加工。

苹果已与美国GT Advanced TechnologiesGTAT.O达成供应合作协议，投资5.78亿美元于双方共建的蓝宝石工厂。

很多分析师预计，由于蓝宝石价格高昂，且加工成手机屏幕过程中次品率较高，因此最初可能只会用于高端产品中。

分析师称，蓝宝石屏幕的造价可能达40-45美元，而智能手机常用玻璃屏幕不足10美元。

韩国《电子时报》（Electronic Times）近期报导称，中国手机厂商小米为一款限量版高端智能手机订购了蓝宝石屏幕。小米拒绝置评。

中兴通讯(000063.SZ)一名高管称，该公司即将推出的可穿戴设备中将采用蓝宝石玻璃，但暂时没有将蓝宝石屏幕用于其智能手机的计划。

中兴通讯移动设备全球营销总监吕钱浩认为，目前还不宜大范围采用蓝宝石材料，因为蓝宝石供应链复杂，产量不高并且产能不足。

LG电子(066570.KS)的发言人Ken Hong称，该公司曾考虑过采用蓝宝石屏的可能性，但后来认为技术尚未成熟。

三星电子(005930.KS)和宏达电(2498.TW)拒绝置评。记者暂时未能联系到酷派(2369.HK)置评。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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