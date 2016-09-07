（更正）苹果新款iPhone手机发布在即 但在中国网上热度不比以往

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
（更正：因译文有误，内文末段改为“路透采访的六名消费者中，多数表示会先看看新款手机的功能”，非“半数表示”）
路透上海/北京9月7日 - 苹果公司(AAPL.O)预计将在本周推出新款iPhone手机，但以产品发布前网上聊天的热度来判断，中国消费者的期待程度比以往低了不少。随机访问的行人纷纷表示，对于这款最新产品，他们更有可能“等待观望”而不会急于抢购。
从中国热门微博网站--新浪微博的发帖情况来看，2014年带有全新超大屏幕的iPhone 6在震撼登陆中国前的一个月里，吸引的评论数量比今年新产品发布前高出约15倍。
网民对iPhone 7的期待程度不高，突显出苹果想要重振在中国的成长将面临严峻挑战。中国市场一度被视为该公司下一个大型成长引擎，但经济放缓已给这部引擎猛踩刹车。
苹果4-6月在大中华区的销售大幅下降。根据国际数据资讯(IDC)，该公司的中国市场占有率为7.8%，仅排名第五，落后于中国本地品牌华为[HWT.UL]、OPPO和Vivo，这三个中国品牌的市场份额总共占到47%。
中国3月对在线出版出台严格的管理规定后，苹果在线商城在中国关闭，知识产权的争端中苹果处于下风。
外界普遍预期苹果周三将在旧金山的活动上发布新款iPhone 7。苹果未回应置评请求。
路透采访的六名消费者中，多数表示会先看看新款手机的功能，或者等其降价。只有一名确定表示会购买。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫；审校 张荻)
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