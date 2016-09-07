（更正）苹果新款iPhone手机发布在即 但在中国网上热度不比以往

（更正：因译文有误，内文末段改为“路透采访的六名消费者中，多数表示会先看看新款手机的功能”，非“半数表示”）

路透上海/北京9月7日 - 苹果公司(AAPL.O)预计将在本周推出新款iPhone手机，但以产品发布前网上聊天的热度来判断，中国消费者的期待程度比以往低了不少。随机访问的行人纷纷表示，对于这款最新产品，他们更有可能“等待观望”而不会急于抢购。

从中国热门微博网站--新浪微博的发帖情况来看，2014年带有全新超大屏幕的iPhone 6在震撼登陆中国前的一个月里，吸引的评论数量比今年新产品发布前高出约15倍。

网民对iPhone 7的期待程度不高，突显出苹果想要重振在中国的成长将面临严峻挑战。中国市场一度被视为该公司下一个大型成长引擎，但经济放缓已给这部引擎猛踩刹车。

苹果4-6月在大中华区的销售大幅下降。根据国际数据资讯(IDC)，该公司的中国市场占有率为7.8%，仅排名第五，落后于中国本地品牌华为[HWT.UL]、OPPO和Vivo，这三个中国品牌的市场份额总共占到47%。

中国3月对在线出版出台严格的管理规定后，苹果在线商城在中国关闭，知识产权的争端中苹果处于下风。

外界普遍预期苹果周三将在旧金山的活动上发布新款iPhone 7。苹果未回应置评请求。

路透采访的六名消费者中，多数表示会先看看新款手机的功能，或者等其降价。只有一名确定表示会购买。(完)