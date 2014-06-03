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科技电子 | 2014年 6月 3日 星期二 18:00 BJT

苹果允许应用中包含“已获批准”虚拟货币交易

路透6月3日 - 苹果(AAPL.O)将允许软件开发商在应用中包含虚拟货币交易，为iPhone和iPad中出现新形式的货币铺平道路。

“如果包含虚拟货币交易的应用符合所在地的州和联邦法律，就可以交易已获批准的虚拟货币。”苹果在苹果商店规则更新中称。（详情请点选r.reuters.com/rys79v

苹果并未提供已获批准虚拟货币的细节。

苹果发言人Kristin Huguet并未立即回复寻求更多细节的邮件。

虚拟货币没有任何政府或央行支持，只是在P2P网络中买卖，没有集中控制。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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