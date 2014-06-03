苹果允许应用中包含“已获批准”虚拟货币交易

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透6月3日 - 苹果(AAPL.O)将允许软件开发商在应用中包含虚拟货币交易，为iPhone和iPad中出现新形式的货币铺平道路。
“如果包含虚拟货币交易的应用符合所在地的州和联邦法律，就可以交易已获批准的虚拟货币。”苹果在苹果商店规则更新中称。（详情请点选r.reuters.com/rys79v）
苹果并未提供已获批准虚拟货币的细节。
苹果发言人Kristin Huguet并未立即回复寻求更多细节的邮件。
虚拟货币没有任何政府或央行支持，只是在P2P网络中买卖，没有集中控制。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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