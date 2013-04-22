苹果光芒减弱 扰乱供应商和投资者

路透东京/台北4月21日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)营销主管Phil Schiller在去年8月与三星电子(005930.KS)对决公堂时不小心说出一个内部玩笑，即设定新款iPhone销量预测时，把以前所有版本销量加总就好。

这句玩笑现在已经不适合苹果，该公司看来已经失去在供应链以及股市中的主导地位。

随着三星和后起之秀夺走市场份额，供应商和投资者不再容易判断苹果智能手机的需求。出货量下降的迹象打压苹果及其零件制造商股价急转直下。外界对于贾布斯18个月前去世后，该公司的创新就停滞不前的批评也打击该股人气，当周收在400美元下方，为2011年12月以来首见。

数家亚洲供应商的消息人士本周向路透表示，苹果一直在修改期限，而他们也在降低对苹果的依赖。这些公司原本都沉浸在苹果成功的光环内，就算只是将入供应商行列的传闻也都会带动股价上涨。

日本一苹果供应链的消息人士称，业界常常会戏称该公司为“毒苹果”，因为苹果定出的高标准很难达成，而且价格预期很低。

苹果将在周二公布财报，该公司也拒绝就此报导发表评论。苹果持续表示，该公司专注在生产最好的产品--其iPhone仍是业界的黄金标准--并且避免讨论产品策略。

日本和台湾的供应商消息人士称，他们原本预期下一代iPhone量产会从6月开始。

这些消息人士称，量产的日期可能会延后了。外界普遍称下一代手机为iPhone 5S，预计会包含指纹辨识等新功能。台湾一供应链消息人士称，苹果正在寻找不会干扰指纹感应器的镀膜原料，这可能是造成量产时间延后的原因。

除了iPhone 5S外，供应商称，苹果也在开发较廉价的机型，以吸引中国和印度等成长市场的较低收入买家。日本供应链消息人士向路透表示，5月将展开小规模面板生产，6月开始进行量产。

消息人士称，两款手机都将采用相同的4寸萤幕，但较低价版本可能不会包含新的指纹辨识技术，且会采用价格较低的塑胶机壳。

新款iPhone面市前总是各种猜测泛滥。但今年，博客与业内猜测大量集中在新iPhone需求是否会下滑上。

苹果曾倍受普通投资者和华尔街分析师青睐，在截至2012年9月的四年内，股价翻升了六倍，但自那以后股价累计跌44%，市值蒸发约2,800亿美元，果粉惊愕不已。

苹果股价的跌势反映在了智能手机行业的竞争舞台上。根据国际数据公司(IDC)数据，2012年三星电子成为全球最大的智能手机企业，市占率为30.3%，将市占率为19.1%的苹果挤到了一边，部分是因为三星电子向市场大量推出了低价手机。去年第四季，苹果在全球智能手机的市占率从2011年同期的23%降至21.8%。

分析师称，过去一年苹果在智能手机行业和市场不再享有至高地位，这可能令电信运营商合作伙伴和供应商更有胆量与其叫板，这或许意味着就手机元件成本进行的磋商更加艰难，电信运营商为购买iPhone提供的补贴更加苛刻。

当然，苹果2012年营收和获利均创下纪录高位。其iPad在平板电脑市场处于领先地位，Mac电脑继续在不断萎缩的个人电脑(PC)市场表现优于同侪。分析师也说，对于像苹果这样规模的公司来说，增长放缓是不可避免的事情。

但苹果近期股价下跌令许多难以预判苹果业绩的股票投资者忧心忡忡。苹果将于周二公布财报，几天后三星电子将开始销售新的Galaxy S4智能手机，该手机屏幕更清晰而且有许多软件增强功能。

不过只要看看芯片生产商Cirrus Logic Inc (CRUS.O)就知道了。这家营收仅为7亿美元的公司，周三及周四导致苹果股价下跌8%，当时Cirrus Logic预警一家客户将调降财测，市场普遍认为是苹果。这一预警令投资者惊慌不安，因为Cirrus Logic逾90%的营收要依赖苹果。

由此而带来的结果是，苹果在全球的供应商，包括芯片生产商高通、韩国LG显示器(034220.KS)以及日本的东芝(6502.T)股价均下挫。

根据分析师的平均预估，苹果周二料将公布会计年度第二季营收仅增长8%，为数年来最低增幅之一。净利料仅微增2%，因竞争加剧挤压其利润率。

在周五美股交易中，苹果股价下跌0.38%，报390.53美元。(完)

(编译 王丽鑫/王冠中/于春红; 审校 程琳)

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