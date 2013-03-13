平板电脑争战升温 iPad料输给安卓阵营

路透旧金山3月12日 - 国际数据公司(IDC)周二预测，搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)操作系统的平板电脑出货量将在今年首次超越iPad，因全球其他强硬对手将侵占更多苹果(AAPL.O)的移动设备市场份额。

IDC称，谷歌和亚马逊等公司出产的更小、更便宜的安卓系统平板电脑，今年将赢得更多消费者青睐，慢慢削弱苹果自2010年推出首款iPad以来的市场主导地位。

iPad和iPhone出货量将继续以让人羡慕的速度增长，但劲敌三星电子(005930.KS)和其他公司以精明的市场营销、更为多元化的产品和快速的技术采用等一系列措施，侵蚀了苹果的市占率。

外界愈发认为苹果将失掉竞争优势，这种看法令其股价承压。自去年9月触及高位以来，苹果股价已经跌去逾三分之一。

Jefferies公司分析师Peter Misek周二将苹果比作黑莓(Blackberry)(BB.TO)，称iPhone目前对三星的产品处于守势。

“过往经验表明，手机生产商失宠后(比如Razr手机，黑莓和宏达电),他们的下滑速度和程度都比预想的要大，”Misek说。

IDC称，目前苹果在平板电脑领域可能也开始丧失一些主导，尽管其仍是最畅销的平板电脑厂商。

IDC表示，苹果iPad出货量料占2013年平板市场的46%，低于去年的51%。使用安卓系统的设备，今年市占率料从去年的42%上升至49%。

“本季出货的每两台平板，就有一台的屏幕尺寸不到8英寸。以出货来说，我们预计尺寸较小的平板设备在2013年和之后将继续成长，”IDC在新闻稿中指出。

根据Topeka Capital Markets分析师Brian White，一群逾半业务都仰赖苹果公司的供应商，其2月营收比1月锐减了31%。不过他并未指明是那些公司。

IDC还将2013年平板设备出货预估自先前估计的1.724亿台，上调至1.909亿台，凸显了苹果和其他竞争对手在移动设备市场商机日增。

根据IDC，去年全球平板设备出货量成长至1.283亿台，高于2011年的7,200万台。

IDC称，到2017年，使用微软(MSFT.O) Windows 8平台的平板设备市占率将由去年的1%增至7.4%。

但撘载微软Windows RT操作系统的平板设备，市占率到2017年都无法跨过3%。

“消费者不认同Windows RT的价值主张，长期来说，我们认为微软和其伙伴若专注于改善Windows 8系统还比较适当，”IDC称。(完)

(编译 艾茂林/张若琪; 审校 田建华/李婷仪)

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