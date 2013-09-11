苹果推出两款新手机5S和5C 瞄准高低端市场(更新版)

2013年9月10日，苹果公司在加州的产品发布会上拍摄的iPhone照片。 REUTERS/Stephen Lam

(第三段更新iPhone 5C在中国售价)

路透加州库比蒂诺9月10日 - 苹果公司(AAPL.O)发布具有指纹识别功能的高端iPhone新产品，试图在竞争激烈的市场中突显特色，同时还针对新兴市场推出价格相对较低且色彩缤纷的塑料外壳机型，不过价格仍超出原先预期。

5S和5C两款机型细节已经提前通过几份媒体报导曝光，所以此次发布会并没有什么特别意外之处，苹果股价周二跌逾2%。

iPhone 5C有五种颜色：蓝色、绿色、粉色、黄色和白色，在美国的合约机起步价为99美元，非合约机起步价为549美元。但解锁版的5C在中国的起步价为4,488元，比中国城镇居民的平均月薪还要高，这个价格让那些希望苹果能在中国市场发起更猛烈攻势的人士失望了。

“我们先前以为5C将会市比较低端的手机，主攻中国及印度等新兴市场，”Piper Jaffray分析师Gene Munster表示，他并称根据订价来看，“苹果仍在中高端市场竞争。”

价格更贵的“5S”合约机起价199美元，也有三个颜色可供选择--灰色、银色和金色，这款机型处理器速度有所改善，相机功能升级，且带有指纹识别功能，只需轻按就可解锁。

除了处理器比5C更强大之外，该机型还具有其他先进功能，比如搭有“M7协同处理器”芯片，可以连续跟踪动态数据，且不会大量消耗电力。该芯片为iPhone强化记录运动和健身相关用户的活动开启大门。

**彩色新机**

价格较低的5C新机将自周五起从网上发售，而较贵的5S新机将从9月20日起开始接受预订。这次苹果将首次在中国和美国同步发售新机，此举预计将严重限制中国倒卖苹果手机的黑市交易。

苹果旗舰手机有了更多色彩选择，价格也更便宜，标志着苹果逐渐摆脱对高端品牌和千篇一律黑白外形的依赖。苹果试图在印度和中国等自身优势迅速流失的市场打败对手三星电子(005930.KS)和华为HWT.UL。

“这意味着苹果将坚守利润，但很明显，他们不会针对很低端的市场，而这会让部分投资者感到失望，”Cross Research的分析师Shannon Cross说。

苹果执行长库克在公司总部对翘首以待的人群表示，苹果将在下个月某个时候发运第7亿部基于iOS系统的移动设备。

华尔街对库克推出配置更低的基本款产品表示认同，不过一些投资者初步警告指出，那将降低获利，还可能影响品牌形象，因自2007年首次推出iPhone以来，它的定位就是高端用户。

而如今，苹果希望通过扩大在新兴市场的市占，来扭转公司股价自纪录高位702.10美元下滑了29%的跌势。苹果股价之所以下跌，是因为市场担心其增长放缓，并认为苹果的创新能力和行业主导地位在下降。

新款iPhone的推出，以及对苹果将宣布与中国最大移动运营商达成交易的预期，推动投资者在过去两周做多苹果股票，并买入其股票的看涨期权。

“苹果需要在未来几个月展现自己还有其它能够弥补iPhone和iPad业务增长放缓和利润下降的产品线，”Ovum Research的首席电信业分析师Jan Dawson说。“那可不是件容易的事情。”

此外，日本最大的移动运营商NTT DoCoMo也将发售新款iPhone。(完)

(编译 李爽/白云/靳怡雯; 审校 张明钧/王燕焜)

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