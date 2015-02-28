库克称Apple Watch将取代车钥匙--每日电讯报

路透2月27日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克（Tim Cook）接受每日电讯报采访时称，Apple Watch将取代车钥匙，其电池可续航一整天。

库克对该报表示，Apple Watch设计用以取代车钥匙和许多汽车目前使用的笨重的大钥匙链。

报导援引库克的话称，Apple Watch电池可用一整天，充电时间少于iPhone。

库克称， 通过Apply Pay，Apple Watch也可以成为一张信用卡，但未提及如何对Apple Watch用户进行身份验证。

每日电讯报援引库克与伦敦考文特花园（Covent Garden）专卖店的员工谈话称，Apple Watch的推出可能给苹果专卖店带来挑战，包括可能需要“调整商店的体验”。

本月前些时候，路透报导苹果正在计划制造无人驾驶电动汽车，并正与来自汽车制造商和汽车供应商的专家对话。

库克在采访中表示，Apple Watch将运行一个特殊系统，追踪用户行为，“精确度可达50毫秒”。

苹果未对置评请求作出即刻答复。

苹果计划于3月9日举行一场特别发布活动，活动料将展示可能在4月上市的Apple Watch。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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