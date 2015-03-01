库克称Apple Watch将取代车钥匙--每日电讯报

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月27日 - 苹果 首席执行官库克（Tim Cook）接受每日电讯报采访时称，Apple Watch将取代车钥匙，其电池可续航一整天。
库克对该报表示，Apple Watch设计用以取代车钥匙和许多汽车目前使用的笨重的大钥匙链。
报道援引库克的话称，Apple Watch电池可用一整天，充电时间少于iPhone。
库克称， 通过Apply Pay，Apple Watch也可以成为一张信用卡，但未提及如何对Apple Watch用户进行身份验证。
每日电讯报援引库克与伦敦考文特花园（Covent Garden）专卖店的员工谈话称，Apple Watch的推出可能给苹果专卖店带来挑战，包括可能需要“调整商店的体验”。
本月前些时候，路透报道苹果正在计划制造无人驾驶电动汽车，并正与来自汽车制造商和汽车供应商的专家对话。
库克在采访中表示，Apple Watch将运行一个特殊系统，追踪用户行为，“精确度可达50毫秒”。
苹果未对置评请求作出即刻答复。
苹果计划于3月9日举行一场特别发布活动，活动料将展示可能在4月上市的Apple Watch。（完）
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)