苹果前执行长斯卡利考虑竞购黑莓--报载

路透多伦多10月23日 - 加拿大环球邮报周三援引未具名消息人士报导称，苹果(AAPL.O)前执行长斯卡利(John Sculley)试图联手加拿大伙伴竞购智能手机生产商黑莓(BB.TO)。

该报导称，斯卡利拒绝就该事进行评论，但他对环球邮报称，长期以来他一直是黑莓手机的粉丝和用户。

黑莓一度主导智能手机市场，但现已被苹果的iPhone手机和使用谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的手机反超，促使其寻求出售自己。

“我想说的唯一一点是，我认为黑莓有很大的未来价值，”斯卡利对该报称，“但如果没有从事过这种业务的经验丰富人士，再没有策略计划的话，这件事确实具有挑战性。”

目前难以立即联系到斯卡利就该报导进行置评或证实上述引述。

黑莓一位发言人在给路透的电子邮件中称，在其批准具体交易或出售程序结束前，公司不计划对其策略评估情况发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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