再取消和下放87项审批事项 支持科技服务企业发展--中国国务院

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月20日 - 中国周二召开的国务院常务会议表示，为便利企业投资经营，再取消和下放87项含金量高的审批事项；并将有序放开市场准入，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展。
中国政府网周三刊登会议内容称，审批事项要做到能取消的尽量取消，同时尽快彻底废止非行政许可审批；降低准入门槛，将营利性医疗机构设置审批、养老机构设立许可等90项工商登记前置审批事项，改为后置审批。
此外，要减轻企业负担，再取消19个评比达标表彰项目，并再取消一批部门和行业协会自行设置、专业性不强、法律法规依据不足的职业资格许可和认定事项。
会议并提出发展科技服务业，要有序放开市场准入，发挥市场机制作用，引导社会资本积极参与，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展；加大财税支持，对认定为高新技术企业的科技服务企业，减按15%的税率征收企业所得税；并改革创新投融资体制，建立多元化资金投入体系，发挥财政资金杠杆作用等。
今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务，政府部署今年年内取消和下放200项以上行政审批事项。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。