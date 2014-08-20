再取消和下放87项审批事项 支持科技服务企业发展--中国国务院

路透北京8月20日 - 中国周二召开的国务院常务会议表示，为便利企业投资经营，再取消和下放87项含金量高的审批事项；并将有序放开市场准入，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展。

中国政府网周三刊登会议内容称，审批事项要做到能取消的尽量取消，同时尽快彻底废止非行政许可审批；降低准入门槛，将营利性医疗机构设置审批、养老机构设立许可等90项工商登记前置审批事项，改为后置审批。

此外，要减轻企业负担，再取消19个评比达标表彰项目，并再取消一批部门和行业协会自行设置、专业性不强、法律法规依据不足的职业资格许可和认定事项。

会议并提出发展科技服务业，要有序放开市场准入，发挥市场机制作用，引导社会资本积极参与，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展；加大财税支持，对认定为高新技术企业的科技服务企业，减按15%的税率征收企业所得税；并改革创新投融资体制，建立多元化资金投入体系，发挥财政资金杠杆作用等。

今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务，政府部署今年年内取消和下放200项以上行政审批事项。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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