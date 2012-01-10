iPhone热门应用揭晓 《愤怒的小鸟》和Facebook名列前茅

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透多伦多1月9日电（记者 Natasha Baker）---根据苹果公司统计数据，《愤怒的小鸟》和Facebook是2011年下载量最大的iPhone应用，还有"黑马"应用也意外出现在下载排行榜中。
应用营销公司Fiksu副总裁帕里（Craig Palli）解释称，今年的顶级应用呈现出三大趋势：链接朋友的能力、让用户消磨时间的游戏、具备从停止地方继续的功能。
社交网络类下载量最大的应用是Facebook。但帕里称，朋友链接趋势进一步扩大。
他解释称："（社交网络类的顶级应用）还包括Skype，所有的免费短信应用，甚至Bump，用户都是通过这些它们可与朋友链接并轻松交流，让我们的生活变得丰富多彩。"
Pandora是音乐类下载量最大的应用，它可根据个人喜好为用户制定个性化的电台。
在游戏类应用中，《填字游戏》（Words with Friends）和《愤怒的小鸟》是下载量最大的应用。十大付费应用中，游戏类应用就占九个。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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