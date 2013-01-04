《愤怒的小鸟》和YouTube成2012年下载量最大的付费和免费应用

路透多伦多12月31日(记者 Natasha Baker) - 《愤怒的小鸟》、Instagram和Facebook依然是2012年下载量最多的应用软件，但一些“后起之秀”也在智能手机和平板电脑应用市场获得用户青睐。

根据市场研究公司Flurry的数据，2012年，消费者平均每天花在移动应用上的时间约为两小时，比2011年高出35%。这一数字料将在2013年继续增加。

移动营销公司Fiksu的副总裁Craig Palli表示：“2012年是消费者在应用软件使用方式上的一个变革性临界点。”他补充道，最大的转变是消费者愿意在应对日常生活中的很多事情时求助于应用软件。

社交网站、媒体、娱乐、照片处理以及游戏等类别的应用依然是消费者的兴趣所在，YouTube、《愤怒的小鸟》分别是苹果应用商店中人气最高的免费和付费应用。

与此同时，2012年发布的几款应用也迅速成为下载量最大以及销售额最高的应用软件。

针对iPhone和安卓系统的游戏《Draw Something》在2月一经推出就迅速获得广泛欢迎，尽管随后的热度有所减退，它依然是安卓和苹果设备上2012年下载量第二大的付费应用。

Palli表示：“它大受欢迎，其他的多人拼图类游戏，例如最新发布的《LetterPress》和《ScrambleWithFriends》也十分成功。”

一款针对iPhone、安卓系统和Kindle Fire的音乐发现类应用Songza在美国和加拿大获得了极大成功。它目前是苹果应用商店中下载量最大的免费应用之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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