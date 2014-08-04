手机应用帮你轻松找回丢失物品

(本文由路透中文网编译提供)

路透多伦多7月29日(记者 Natasha Baker) - 有了新的应用程序，想找到不知放在哪里的钥匙、钱包和手袋可能变得更容易，不再需要搜肠刮肚地回忆它们可能身在何处。

这款针对iPhone推出的应用程序(APP)名为Tile。利用一个电池驱动的小塑料标签，该APP可追踪钱包、汽车甚至宠物。这个塑料标签可以在智能手机的地图中显示丢失物的位置，并释放出噪音，以更方便地进行定位。

Tile公司的首席执行长Nick Evans表示：“我们身边的科学技术包罗万象，但我们还在丢东西，想想就很疯狂。”

利用蓝牙技术，这款APP可追踪最多15-30米范围内物品的位置。如果超出这个范围，APP将显示丢失物品最后的位置。

这个APP还使用了众包技术(Crowdsourcing)。这样如果其他Tile用户处于丢失物可追踪的范围，失主就会收到更新后的地址。

Evans解释道：“社区里的其他人不会看到你的东西丢了，但APP可追踪到它的位置，那么你就知道它的位置了。”

针对iPhone和安卓手机的一款应用程序Chipolo也是类似的运行原理。你可以在项链、手镯、钥匙链中放入小标签，也可直接将其附于物体上。用户还可设置警告通知，一旦物体离开这个范围，用户便可接到通知。

Chipolo的联合创始人Tadej Jevsevar说：“在日本，一些Chipolo用户将这个应用放在孩子身上，当孩子在游乐场上，当其走出一定范围，家长会收到通知。”（完）