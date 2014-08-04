手机应用帮你轻松找回丢失物品

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多7月29日(记者 Natasha Baker) - 有了新的应用程序，想找到不知放在哪里的钥匙、钱包和手袋可能变得更容易，不再需要搜肠刮肚地回忆它们可能身在何处。
这款针对iPhone推出的应用程序(APP)名为Tile。利用一个电池驱动的小塑料标签，该APP可追踪钱包、汽车甚至宠物。这个塑料标签可以在智能手机的地图中显示丢失物的位置，并释放出噪音，以更方便地进行定位。
Tile公司的首席执行长Nick Evans表示：“我们身边的科学技术包罗万象，但我们还在丢东西，想想就很疯狂。”
利用蓝牙技术，这款APP可追踪最多15-30米范围内物品的位置。如果超出这个范围，APP将显示丢失物品最后的位置。
这个APP还使用了众包技术(Crowdsourcing)。这样如果其他Tile用户处于丢失物可追踪的范围，失主就会收到更新后的地址。
Evans解释道：“社区里的其他人不会看到你的东西丢了，但APP可追踪到它的位置，那么你就知道它的位置了。”
针对iPhone和安卓手机的一款应用程序Chipolo也是类似的运行原理。你可以在项链、手镯、钥匙链中放入小标签，也可直接将其附于物体上。用户还可设置警告通知，一旦物体离开这个范围，用户便可接到通知。
Chipolo的联合创始人Tadej Jevsevar说：“在日本，一些Chipolo用户将这个应用放在孩子身上，当孩子在游乐场上，当其走出一定范围，家长会收到通知。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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