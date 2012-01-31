奥斯卡应用软件推出 方便粉丝了解幕後花絮

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透旧金山1月30日电(记者 Natasha Baker)---影迷们无需等到红地毯铺开，就可以感受今年奥斯卡颁奖礼的热度。
该软件联合美国电影艺术与科学学院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)以及迪士尼-ABC电视集团(Disney-ABC Television Group)共同开发，可以让你一睹这一年一度好莱坞盛典的幕後花絮。
ABC.com数字媒体高级副总裁卡琳·吉尔福特(Karin Gilford)解释道：“它就像是一个能陪你从头到尾观看奥斯卡颁奖礼的夥伴。”
该款软件免费，可在iPhone和iPad上使用，向影迷们提供原汁原味的互动内容，诸如对电影知情人的采访、幕後花絮和奥斯卡的历史性时刻。
吉尔福特表示：“影迷们每天都能使用，总会有新的视频内容呈现，如果添加了新的东西，影迷们只需一眼就能发现。”
此外，该软件还将在本周发布一个名叫My Picks的游戏，影迷们在该游戏中可以预测今年的奥斯卡得主。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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