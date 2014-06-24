快速阅读APP助用户更方便消化信息

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透多伦多6月23日(记者 Natasha Baker) - 快速阅读已经出现有半个多世纪了，但新的应用(APP)正将这一技术带入数字时代，帮助用户更快地浏览书籍。
一款针对iphone手机的新APP“ReadMe!”可以让读者将他们的阅读速度控制在每分钟50-1000字之间。
这款App的创始人Pierre DiAvisoo说：“这让你能够在一个半小时内读完比如《哈利波特》，且还能理解书中的意思。”
读者可在这款APP中选择一部电子书，目前这款APP在全球范围内均可下载，售价为1.99美元。打开这款应用后，它每次只显示一个单词。这款APP不支持带有分享限制的电子书。
该快速阅读技术的创始公司Spritz表示，几分钟内，多数读者会将阅读速度提高一倍，达到每分钟400-450个单词，而且还能理解书中的意思。
Spritz执行长Frank Waldman表示：“阅读数千年来并没有发生实际变化。快速阅读技术仍注重逐行消化内容，逐行从左到右阅读。”
随着人们在小设备甚至智能手表上开始阅读，Waldman称，Spritz将是一种更方便的方式来消化信息。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。