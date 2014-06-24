快速阅读APP助用户更方便消化信息

路透多伦多6月23日(记者 Natasha Baker) - 快速阅读已经出现有半个多世纪了，但新的应用(APP)正将这一技术带入数字时代，帮助用户更快地浏览书籍。

一款针对iphone手机的新APP“ReadMe!”可以让读者将他们的阅读速度控制在每分钟50-1000字之间。

这款App的创始人Pierre DiAvisoo说：“这让你能够在一个半小时内读完比如《哈利波特》，且还能理解书中的意思。”

读者可在这款APP中选择一部电子书，目前这款APP在全球范围内均可下载，售价为1.99美元。打开这款应用后，它每次只显示一个单词。这款APP不支持带有分享限制的电子书。

该快速阅读技术的创始公司Spritz表示，几分钟内，多数读者会将阅读速度提高一倍，达到每分钟400-450个单词，而且还能理解书中的意思。

Spritz执行长Frank Waldman表示：“阅读数千年来并没有发生实际变化。快速阅读技术仍注重逐行消化内容，逐行从左到右阅读。”

随着人们在小设备甚至智能手表上开始阅读，Waldman称，Spritz将是一种更方便的方式来消化信息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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