“拖延症”旅行者的“福音”：临时旅行APP

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Natasha Baker

路透多伦多8月4日 - 那些很难提前计划行程的“拖延症”旅行者很可能不仅能用临时旅行应用程序预定航班和酒店房间，甚至往往能获得折扣。

无论是寻找航班，还是预定出行当天的酒店房间，这种应用程序都旨在迎合那些寻求更多灵活性的消费者。

总部位于马萨诸塞的旅行公司Hopper首席数据科学家Patrick Surrey表示：“多数人认为，在最后一分钟才预定航班简直太疯狂了，因为这个时候的价格很贵，情况也很复杂。”

“尽管随着起飞时间的迫近，机票价格往往会大幅上涨，但有几种情况机票价格会下降。”

Hopper推出的最新应用程序是一款针对iPhone的名为“今夜航班”(Flight Tonight)的程序。这款应用程序有助于消费者寻找在24小时之内起飞的航班，这种机票可能与提前预定的机票价格相同，或更低。

当进入机场出发区，这款应用可根据当天最低机票价格显示所有航班。Hopper表示，有部分航班在出发当天购买的价格与提前30-50天购买的价格一样。

目前，这款应用在美国和加拿大可免费获取。

对于临时酒店的预定，消费者可使用Hotel Tonight、HotelQuickly等流行应用程序。这些应用程序可显示出行当天可预定的折扣房。旅行网站LastMinute Travel也提供可预定出行当天酒店的应用程序。（完）