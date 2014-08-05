“拖延症”旅行者的“福音”：临时旅行APP

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Natasha Baker
路透多伦多8月4日 - 那些很难提前计划行程的“拖延症”旅行者很可能不仅能用临时旅行应用程序预定航班和酒店房间，甚至往往能获得折扣。
无论是寻找航班，还是预定出行当天的酒店房间，这种应用程序都旨在迎合那些寻求更多灵活性的消费者。
总部位于马萨诸塞的旅行公司Hopper首席数据科学家Patrick Surrey表示：“多数人认为，在最后一分钟才预定航班简直太疯狂了，因为这个时候的价格很贵，情况也很复杂。”
“尽管随着起飞时间的迫近，机票价格往往会大幅上涨，但有几种情况机票价格会下降。”
Hopper推出的最新应用程序是一款针对iPhone的名为“今夜航班”(Flight Tonight)的程序。这款应用程序有助于消费者寻找在24小时之内起飞的航班，这种机票可能与提前预定的机票价格相同，或更低。
当进入机场出发区，这款应用可根据当天最低机票价格显示所有航班。Hopper表示，有部分航班在出发当天购买的价格与提前30-50天购买的价格一样。
目前，这款应用在美国和加拿大可免费获取。
对于临时酒店的预定，消费者可使用Hotel Tonight、HotelQuickly等流行应用程序。这些应用程序可显示出行当天可预定的折扣房。旅行网站LastMinute Travel也提供可预定出行当天酒店的应用程序。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
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