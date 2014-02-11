“拖延症”患者的情人节神器：可预订晚餐鲜花的APP

路透多伦多2月10日(记者 Natasha Baker) -那些担心自己的“拖延症”会破坏情人节浪漫计划的人可以下载几款新的应用软件，它们可帮助用户预订晚餐和鲜花，即使是在最后关头。

美国零售联合会(The National RetailFederation)根据对6,000多名消费者的调查显示，消费者料将在情人节平均消费约133美元，内容包括烛光晚餐、鲜花、糖果跟贺卡，这些都是伴侣间最为常见的表达爱意的方式。

即便有着良好的初衷，但如果不进行提前计划，丘比特的爱神之箭或许也无法找到目标对象。

在餐馆一年中最为繁忙的夜晚之一，对于那些忘记为伴侣或者重要人士进行晚餐预约的人，一款名为“不等待”(NoWait)的应用可让用户浏览如何预订餐馆并附有虚拟的等候者名单。

“不等待”公司首席执行长WareSykes表示：“情人节应该与共沐爱河的妻子或你的约会对象度过。情人节不应该在等待中度过。”

该公司在纽约和匹兹堡有运营机构。

这款应用可显示餐馆的等候名单中前面还有多少人，以及大约需要等待的时间。当有空桌出现时，系统会向用户发送提示消息。

Sykes说：“这意味着，在这段原本需要在等待中度过的多余时间中，你可以在家或者餐馆附近的酒吧慢慢享受一杯酒。”

美国数以千计的餐馆均囊括在这款应用中。该应用上周面向苹果ios和安卓手机推出。

还有其他几款应用旨在简化2月14日这天的送花程序。

利用ProFlowers和Bouqs软件，用户可通过智能手机预订鲜花，次日送到。ProFlowers允许用户通过拍一张信用卡的照片来付款。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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