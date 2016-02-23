千禧一代料推动企业放弃年度绩效考核

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约2月22日（记者 Patricia Reaney） - 商业专家一直预测年度绩效考核会消亡，美国很多企业已经放弃了年度绩效考核，随着千禧一代在工作中的影响增加，越来越多的企业料将放弃年度绩效考核。
管理研究公司CEB对财富美国1,000强公司的调查显示，约12%的美国公司放弃了数字排名体系，该体系被描述为过时、功能失调和摧毁士气的。更多的公司考虑这样做。
“几乎所有的公司都在质疑该体系，”全球研究集团NeuroLeadership Institute总监David Rock说道。
Rock认为，在两三年时间里，超过一半的美国公司将改用另外的体系。“千禧一代和工作性质的变化推动着变革。”
本月早些时候，科技巨头IBM(IBM.N)宣布修改绩效考核，以提高反馈的频率。微软(MSFT.O)、通用电气(GE.N)、埃森哲(ACN.N)和Adobe Systems(ADBE.O)等50多家大公司也放弃了年度绩效考核。
“千禧一代如今已经具备了影响力，未来四五年会有很多企业效仿，”人力资源公司TriNet的Rob Hernandez指出。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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