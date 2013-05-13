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中国财经 | 2013年 5月 13日 星期一 13:48 BJT

4月中国发电量同比增6.2%

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周一公布，4月发电量3,994亿千瓦时，同比增长6.2%；钢材8,761万吨，增长8.1%；原油加工量3,832万吨，增长2.5%。

3月发电量、钢材产量和原油加工量分别同比增长2.1%，9.2%和5.5%。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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