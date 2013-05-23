4月中国全社会用电量同比增长6.8%

路透北京5月23日 - 发电量是衡量宏观经济运行的一个重要指标。中国国家能源局日前公布，4月全社会用电量同比增长6.8%，较上月有明显提升。但前四个月整体来看增速仍低于去年全年水平，表明经济下行压力仍然存在。

国家能源局公布数字显示，4月全社会用电量4,165亿千瓦时；整个1-4月来看，全社会用电量累计16,303亿千瓦时，同比增长4.9%，仍低于去年全年增速5.5%。再往前的2011年，中国用电量增速高达11.7%。

“电力供需增速的反弹主要受去年低基数的影响，且仅管增速较3月好转，但仍低去年全年的增速，表明经济下行的压力仍然存在，”华融证券在研究报告中指出。

该券商认为，用电量数据进一步印证了经济复苏力度走弱，企业生产的动力不足，且居民消费仍然偏弱。“由于去年下半年的基数较低，未来用电量增速会缓慢回升，然而不会出现大幅反弹，”报告称。

国家能源局新闻稿并显示，分产业看，1-4月第一产业用电量270亿千瓦时，同比增长1.5%；第二产业用电量11,823亿千瓦时，增长4.7%；第三产业用电量1,985亿千瓦时，增长9.1%；城乡居民生活用电量2,225亿千瓦时，增长2.4%。

同期，全国发电设备累计平均利用小时为1,430小时，同比减少51小时。

另据中电联最新数据，4月全国制造业用电量2,354亿千瓦时，同比增长5.4%；4月制造业日均用电量78.5亿千瓦时/天，比上月增加12.7亿千瓦时/天，创制造业日均用电量新高。

由于统计口径和方法的不同，中国电力企业联合会和中国国家能源局每月公布的用电量数字经常会有偏差。

以下为中国国家能源局公布的全社会用电量增速(%)历史数据一览:

2013年4月 3月 2月 1-2月 2012年 2011年

同比增速 6.8 2 -12.5 5.5 5.5 11.7(完)

欲览详情，请点击中国国家能源局网站(here)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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