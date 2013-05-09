中国4月CPI同比上涨2.4% PPI同比下降2.6%

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京5月9日 - 中国国家统计局周四公布4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，高于前值和路透调查预估中值2.3%。
4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，跌幅较前值进一步扩大，路透预估中值为下降2.3%。
4月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.3 1.9～2.8 2.1 3.4
工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.6 -2.3 -2.8～-1.7 -1.9 -0.7
(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。