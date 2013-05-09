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中国财经 | 2013年 5月 9日 星期四 09:40 BJT

中国4月CPI同比上涨2.4% PPI同比下降2.6%

路透北京5月9日 - 中国国家统计局周四公布4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，高于前值和路透调查预估中值2.3%。

4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，跌幅较前值进一步扩大，路透预估中值为下降2.3%。

4月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.3 1.9～2.8 2.1 3.4

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.6 -2.3 -2.8～-1.7 -1.9 -0.7

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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