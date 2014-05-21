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中国财经 | 2014年 5月 21日 星期三 12:08 BJT

人力社保部：前四个月就业基本稳定 累计新增就业470万人

路透北京5月21日 - 中国人力资源和社会保障部周三称，今年前四个月国内就业形势基本稳定，累计新增就业470万人。

人社部提供的新闻稿并称，要优先帮助毕业生就业。

此前数据显示，截止3月底，中国城镇登记失业率为4.08%，1-3月城镇新增就业344万人；以此计算，中国4月新增就业126万人。

中国今年城镇新增就业目标是1,000万人以上。（完）

(编译 乔艳红; 审校 黄凯)

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