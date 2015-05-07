版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 08:32 BJT

4月全球企业活动增速放缓 因价格上涨--PMI

路透伦敦5月6日 - 周三公布的调查显示，全球4月企业活动增速放缓，因企业涨价幅度创9月来最高，不过招聘员工的数量创近一年高点。

摩根大通全球所有产业产出指数(Global All-Industry Output Index)4月降至54.2，3月为54.8。自从2012年10月以来，该指数一直高于荣枯分水岭50。

“4月PMI数据显示，全球经济维持稳健的扩张步伐。就业市场持续复苏亦将协助经济在未来几个月加快增长，”摩根大通资深分析师Joseph Lupton表示。

就业分项指数从52.0跳升至52.5，上次上升还是在2014年6月。

4月全球服务业PMI从55.2降至54.9.周一公布的数据显示，全球制造业活动创近两年最慢增速。

该指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等约20个国家的调查数据。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐