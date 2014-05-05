4月汇丰中国制造业PMI终值下修 弱出口之下景气仍低迷

* 中国汇丰4月制造业PMI微升至48.1，低于初值

* 出口和就业分项指数恶化

* 官方制造业PMI亦仅小幅回升

* 显示中国内需仍疲弱

路透北京5月5日 -最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。

汇丰(HSBC)周一公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，略高于3月终值48，但较初值48.3下修。

该指数扭转了此前连续五个月的跌势，但连续第四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。

“最新数据显示，内需萎缩的步伐开始放慢，但仍然疲弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，新出口订单和就业分项指数均在萎缩，而且较初值下调，说明制造业以及整个经济动力在减弱。

Markit提供的新闻稿显示，新出口订单则跌幅明显，自上月的51.3重回荣枯线下方的48.9；就业分项指数也大幅下滑，并连续六个月在荣枯线下方。

5月1日公布的官方制造业PMI也显现制造业景气回升乏力，出口形势恶化的特点。4月PMI自前月的50.3小幅升至50.4，新出口订单指数则重又跌破50这一临界点至49.1。

汇丰PMI其它分项数据上，生产和新订单分项指数均较前月有所回升，但仍在50下方，且逊于初值。

原材料和产成品库存均下滑，企业仍在继续去库存；价格指数仍在萎缩区间，但投入和产出价格指数均自上月低位反弹，预示PPI通缩压力减轻。

浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/pup98v

数据公布后，澳元兑美元下滑，中国股市沪综指.SSEC扩大跌幅，北京时间9:50，下跌0.71%。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低。为稳住下行的经济增速，中国在4月已推出三波微刺激措施，包括加快棚户区改造和中西部铁路建设、定向降准支持农业发展、在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

上周召开的国务院常务会议则就外贸形势做出表示，称目前中国外贸形势严峻复杂，将部署有关工作支持外贸稳定增长和优化结构。

商务部在2014年春季中国对外贸易形势报告中则指出，中国外贸面临的困难和挑战依然较多，形势严峻复杂的一面不容低估。在外部环境不发生大的变化情况下，2014年全年中国进出口有望保持相对稳定增长。

“过去一段时期，中国政府已经推出更多改革举措，通过增加民间投资来稳增长。我们认为要确保经济重拾增长动力，还应该有更大力的措施。”屈宏斌表示。

国务院总理李克强最新表示，今后一个时期中国经济保持中高速增长是有潜力、有基础的，要坚定不移推进改革，其中包括完善金融市场体系，深化财税体制改革、加快转变政府职能和构建开放型经济新体制等，并认为如果采取的是短期刺激政策，今后几年的日子也许会更难过。

本周稍晚将公布中国4月外贸和通胀数据，届时将为未来经济走势提供更多线索。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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