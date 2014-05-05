4月汇丰中国制造业PMI终值下修 弱出口之下景气仍低迷

焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势
路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。
* 中国汇丰4月制造业PMI微升至48.1，低于初值
* 出口和就业分项指数恶化
* 官方制造业PMI亦仅小幅回升
* 显示中国内需仍疲弱
路透北京5月5日 -最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。
汇丰(HSBC)周一公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，略高于3月终值48，但较初值48.3下修。
该指数扭转了此前连续五个月的跌势，但连续第四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。
“最新数据显示，内需萎缩的步伐开始放慢，但仍然疲弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，新出口订单和就业分项指数均在萎缩，而且较初值下调，说明制造业以及整个经济动力在减弱。
Markit提供的新闻稿显示，新出口订单则跌幅明显，自上月的51.3重回荣枯线下方的48.9；就业分项指数也大幅下滑，并连续六个月在荣枯线下方。
5月1日公布的官方制造业PMI也显现制造业景气回升乏力，出口形势恶化的特点。4月PMI自前月的50.3小幅升至50.4，新出口订单指数则重又跌破50这一临界点至49.1。
汇丰PMI其它分项数据上，生产和新订单分项指数均较前月有所回升，但仍在50下方，且逊于初值。
原材料和产成品库存均下滑，企业仍在继续去库存；价格指数仍在萎缩区间，但投入和产出价格指数均自上月低位反弹，预示PPI通缩压力减轻。
浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/pup98v
数据公布后，澳元兑美元下滑，中国股市沪综指.SSEC扩大跌幅，北京时间9:50，下跌0.71%。
受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低。为稳住下行的经济增速，中国在4月已推出三波微刺激措施，包括加快棚户区改造和中西部铁路建设、定向降准支持农业发展、在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。
上周召开的国务院常务会议则就外贸形势做出表示，称目前中国外贸形势严峻复杂，将部署有关工作支持外贸稳定增长和优化结构。
商务部在2014年春季中国对外贸易形势报告中则指出，中国外贸面临的困难和挑战依然较多，形势严峻复杂的一面不容低估。在外部环境不发生大的变化情况下，2014年全年中国进出口有望保持相对稳定增长。
“过去一段时期，中国政府已经推出更多改革举措，通过增加民间投资来稳增长。我们认为要确保经济重拾增长动力，还应该有更大力的措施。”屈宏斌表示。
国务院总理李克强最新表示，今后一个时期中国经济保持中高速增长是有潜力、有基础的，要坚定不移推进改革，其中包括完善金融市场体系，深化财税体制改革、加快转变政府职能和构建开放型经济新体制等，并认为如果采取的是短期刺激政策，今后几年的日子也许会更难过。
本周稍晚将公布中国4月外贸和通胀数据，届时将为未来经济走势提供更多线索。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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