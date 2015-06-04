菲律宾总统阿基诺再次将中国与纳粹德国相提并论

路透东京6月3日 - 菲律宾总统阿基诺周三隐晦地将中国在南海的活动与纳粹德国二战前的扩张行为相提并论；这与他去年激怒中国政府的言论类似。

阿基诺还敦促中国政府重新考虑在有争议海域的填海造地活动。

当被问及美国在亚洲的战略再平衡和中国的海上活动时，阿基诺暗示美国的角色很关键，并提及了纳粹德国二战前的领土扩张和西方国家的绥靖政策。

“如果存在真空，如果超级大国美国说‘我们不感兴趣’，或许其他国家的野心无法得到抑制，”阿基诺在日本经济新闻赞助的一个活动上说道。

阿基诺回忆起一部有关纳粹德国二战前扩张的纪录片，他称：“纪录片的解说员说，‘如果当时有人让希特勒或德国停下来，我们能避免二战吗？’”

“因此，我再次说，美国的再平衡发出了明确的信号，我们都应该遵守达成共识的原则。”

中国外交部对阿基诺“荒谬无理的”言论深感震惊。

“我想再次地严肃正告菲方的某些人，丢掉幻想，回头是岸，停止挑衅和挑拨，回到通过双边渠道谈判解决有关争议的正确的轨道上来，”外交部发言人华春莹说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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