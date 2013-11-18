美国直升机向菲运送救灾物资 饥饿灾民哄抢

路透菲律宾11月17日（记者 Aubrey Belford） -美国军用直升机向菲律宾中部受到台风袭击的偏远地区运输迫切需要的救援物资，饥饿的村民哄抢。幸存者周日聚集到毁坏的教堂，为不可知的未来祈祷。

台风“海燕”在菲律宾导致至少3,974人丧生，1,186人失踪，尽管国际救灾规模很大，很多偏远地区尚未收到足够多的援助。菲律宾面临巨大的灾后重建任务。

菲律宾当局和国际援助机构面临越发严重的人道主义危机，预计400万人流离失所，上周晚些时候的预估为90万人。

菲律宾总统阿基诺三世被灾难规模之大搞得措手不及，一些人对有时混乱的反应提出指责。阿基诺三世周日视察了受灾地区，他再次试图将责任推给地方当局，称他们的准备不足。

在受灾严重的Guiuan市，阿基诺三世表扬市长合理进行了疏散，因此死亡人数控制在了100人以内，称这与其他城市形成了对比。

“在其他地方，我不想这么说。作为你们的总统，即使我已经不高兴了，我也不能表达愤怒。在我满意以前，我将在这里待一段时间。”阿基诺三世说道。

救灾物资开始向更加偏远的地区分发，大部分由美国“华盛顿号”航空母舰带来的直升机运输。联合国称，一些山区省份仍有人挨饿，有关Visayas地区西部几个省依然信息“有限”，Capiz省东北部城镇60%的人需要食物援助。

“我为急需帮助的数百万人的健康和幸福担忧。”联合国人道主义行动负责人Valerie Amos在声明中称。

皮肤病、呼吸系统疾病和腹泻等风险非常高，医院和健康中心严重受损。

“雨下得很多，因此到处都很潮湿。饮用水的质量不够好。”Medecins Sans Frontieres“海燕”救灾负责人Jean Pletinckx对路透表示

“Guiuan市完全被毁，什么都没剩下。医院完全被夷为平地。”

美国海鹰直升机周日抵达Leyte省中部的村庄Cabungaan，这是海燕登陆后外部援助首次抵达，这里死亡人数高达1,200人。

很多村民从应急屋跑向美国直升机，孩子们跑在最前面。这些人挤着向前看，面带笑容，高呼“谢谢”。两名驾驶员将标有“来自美国人民”的救援物资从机舱内运出。

直升机重新起飞后，机组人员杰瑞米·史密斯在笔记本上写道：“这一降落区比起直升机在其他地点降落后遭哄抢要友善多了。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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