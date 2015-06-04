香港《文汇报》：阿基诺口出恶言必自取其辱

（6月4日社评）

菲律宾总统阿基诺三世昨日在日本发表演讲时，将中国在南海活动与当年纳粹德国相提并论，还呼吁美国要在南海问题上发挥作用。中国外交部发言人对菲律宾的荒谬无理言论深感震惊，并表达强烈不满。明明是菲律宾在南海侵犯中国领土主权，阿基诺竟然口出恶言攻击中国，令人愤慨。中国豺狼虎豹都不怕，何惧一只嗡嗡叫的臭苍蝇。阿基诺要做跳梁小丑必自取其辱。

中国对南沙群岛的岛、礁及领海，都拥有无可争辩的主权。中方在南海的活动，是在本国领土范围内进行的基建工程，合情、合理、合法。阿基诺大放厥词，将中国的正当行为比喻为「和纳粹相似」，完全是贼喊捉贼，一派胡言。

上世纪70年代以来武力非法侵占中国南沙群岛部分岛礁的是菲律宾，1999年以来企图以「坐滩」形式窃占中国仁爱礁的是菲律宾，2012年派遣军舰武力袭扰在中国黄岩岛海域正常作业的中国渔船、渔民的是菲律宾，2013年无视中方作为《联合国海洋法公约》缔约国应有的权利、违背《南海各方行为宣言》和两国间一系列共识，单方面将有关争议提交所谓国际仲裁的是菲律宾，近年来出于一己私利不断勾结域外国家搅浑水、抹黑攻击中国的还是菲律宾。菲律宾侵占中国领土还扮可怜，恶人告状，肆意渲染「中国威胁论」。菲律宾以为有美日作靠山，就可以肆无忌惮地挑战中国，肆意向中国泼脏水，搅浑南海。这完全是打错算盘。

中国是东盟最大贸易伙伴，最重要的投资者之一。东盟大多数国家都愿意和中国保持良好关系，和平协商解决南海争议。阿基诺曾声称自己是「拥有中国血统」的菲律宾人。2011年访华期间，阿基诺到祖籍地福建省鸿渐村寻根谒祖时，曾亲自种下一棵树，以表达对祖先的敬意。当时，他见到乡亲说的一句话是「见到亲人很高兴！」菲律宾经济落后，中国推动的「一带一路」战略和亚投行可以帮助菲律宾改善基础设施，加快经济发展。中国走和平发展道路，但完全有决心、有能力维护主权、领土安全和利益。菲律宾需权衡利害，不可轻举妄动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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