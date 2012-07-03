菲律宾或请求美国侦察机监测南中国海

菲律宾总统阿基诺周一表示，他可能请求美国在南中国海部署美国P3C猎户座侦察机，协助其监测争端海域。上月，阿基诺以天气情况恶劣为由，下令撤离两艘在黄岩岛海域的菲方船只，这令菲律宾同中国持续两个月的黄岩岛对峙事件告一段落。而这一表态可能导致两国的关系再度陷入紧张。 路透