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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 19:55 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小升，因人气改善且ARA库存飙升

路透迪拜3月24日 - 亚洲燃料油市场人气改善，使得近月跨月正价差缩窄，但供应充裕打压套利价差，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)库存飙升至纪录高位。

“一个月前的偏空因素已在市场中得到反映，并被消化掉了，我认为市场目前在慢慢转变，”新加坡的一位交易员说。

消息人士说，0930 GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油4月/5月价差报每吨正价差0.5美元，较昨日上涨0.1美元。

实货市场方面，普氏窗口买兴增强，尤其是前端买兴，380-cst燃料油现货较新加坡报价的贴水缩窄至两周低点每吨负0.59美元。

摩科瑞是周五的唯一实货买家，全数买入在普氏窗口交易的三笔380-cst燃料油，总计6万吨。

阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存连续第二周升至纪录高位，因出口需求低迷。

由于巨型油轮缺乏将燃料油从ARA运出的兴趣，导致当地库存升至PJK自1995年开始搜集库存数据以来的最高位。

PJK数据显示，截至3月23日的一周，ARA燃料油库存较前周增加7%，或10万吨，至149.8万吨的纪录高位。

与上年同期相比，ARA燃料油库存增加了24%。

现货市场达成三笔交易。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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