国际油市：亚洲燃料油跨月价差小升，因人气改善且ARA库存飙升

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透迪拜3月24日 - 亚洲燃料油市场人气改善，使得近月跨月正价差缩窄，但供应充裕打压套利价差，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)库存飙升至纪录高位。
“一个月前的偏空因素已在市场中得到反映，并被消化掉了，我认为市场目前在慢慢转变，”新加坡的一位交易员说。
消息人士说，0930 GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油4月/5月价差报每吨正价差0.5美元，较昨日上涨0.1美元。
实货市场方面，普氏窗口买兴增强，尤其是前端买兴，380-cst燃料油现货较新加坡报价的贴水缩窄至两周低点每吨负0.59美元。
摩科瑞是周五的唯一实货买家，全数买入在普氏窗口交易的三笔380-cst燃料油，总计6万吨。
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存连续第二周升至纪录高位，因出口需求低迷。
由于巨型油轮缺乏将燃料油从ARA运出的兴趣，导致当地库存升至PJK自1995年开始搜集库存数据以来的最高位。
PJK数据显示，截至3月23日的一周，ARA燃料油库存较前周增加7%，或10万吨，至149.8万吨的纪录高位。
与上年同期相比，ARA燃料油库存增加了24%。
现货市场达成三笔交易。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。