阿拉伯国家中埃及女性权利状况最糟--调查

路透伦敦11月12日(记者 Crina Boros) -汤森路透基金会周二公布的一项针对性别专家的调查显示，性骚扰、女性生殖器官切除率比例高、以及“阿拉伯之春”后暴力事件激增，导致埃及成为阿拉伯世界中女性生存状况最糟糕的国家。

汤森路透基金会调查显示，歧视性法律和贩卖女性案件的激增也是埃及在22个阿拉伯国家中排名倒数第一的原因。

专家称，尽管此前有人希望女性或成为阿拉伯之春最大的受益群体之一，但实际上她们反而成了其中最大的受害者，因为斗争给阿拉伯很多地区带来了冲突、动荡、流离失所，并造成伊斯兰组织大批崛起。

“我们将穆巴拉克从总统宝座上赶了下去，但我们还必须推翻头脑中和家里的穆巴拉克，”埃及专栏作家莫纳·艾塔哈威(MonaEltahawy)说道。

“就像糟糕的民调结局所显示的，我们女性需要一场双重革命，一是反抗摧毁我们国家的各种独裁者，二是反抗各种毁掉我们女性生活的各种有毒文化和宗教。”

这是汤森路透第三次年度女性权利调查。这次民调全面展示了2011年阿拉伯之春发生三年后阿拉伯世界中的女性权利状况。

其中，埃及情况最差，伊拉克次之，随后是沙特阿拉伯、叙利亚和也门。科摩罗排名最高，接下来是阿曼、科威特、约旦和卡塔尔。在科摩罗，部长席位中女性占到了20%，离婚后女性通常也可保有土地或房屋。

此项调查内容包括针对女性的暴力、生育权、女性在家庭中的待遇、女性融入社会的程度以及社会对女性在政治经济中角色的态度等等。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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