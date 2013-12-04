法国法医称阿拉法特并非死于钋毒杀

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月3日（记者Paul Taylor） - 周二，法国法医专家称阿拉法特并非死于毒杀，这一结论与此前瑞士的一份报告相反。瑞士报告称2004年阿拉法特可能死于放射性钋。
阿拉法特的遗孀苏哈·阿拉法特(Suha Arafat)当即对法方说法提出质疑，此前她认为阿拉法特被亲信下毒，并称这是一场政治谋杀。巴勒斯坦一名高级官员驳斥了瑞士方面的报告，称其有“政治化”之嫌。
苏哈·阿拉法特在巴黎召开的记者会上宣读了一份书面声明：“欧洲这一领域的顶级专家得出的结论相互矛盾，你们可以想象这令我感到多么震惊。”
“我并没有指责任何人。正义终将伸张，现在只是开始。”她要求将瑞士专家的报告送交负责审理此案的法国法官。她此前已经提起了相关诉讼。
法国负责此案的相关公诉人称将继续进行调查。
阿拉法特死因的官方说法是大面积中风，但当时法国医生称无法确定根本的病因，阿拉法特遗体也未经尸检。
瑞士法医专家上月宣布，对阿拉法特遗体的取样检测结果符合钋中毒迹象，但这并非死因的绝对证据。该结论引起轩然大波。
递交给递苏哈·阿拉法特的报告不会公开，但法国公共检察官办公室称其结论是：“总而言之，死因并非钋210中毒……”
“遗体的生物取样检测显示，钋210及其它放射性物质符合自然环境的正常水平。”
法官有可能据此结案，除非又发现其它罪证。(完)
编译：王琛 发稿：王凤昌
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。