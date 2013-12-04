法国法医称阿拉法特并非死于钋毒杀

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月3日（记者Paul Taylor） - 周二，法国法医专家称阿拉法特并非死于毒杀，这一结论与此前瑞士的一份报告相反。瑞士报告称2004年阿拉法特可能死于放射性钋。

阿拉法特的遗孀苏哈·阿拉法特(Suha Arafat)当即对法方说法提出质疑，此前她认为阿拉法特被亲信下毒，并称这是一场政治谋杀。巴勒斯坦一名高级官员驳斥了瑞士方面的报告，称其有“政治化”之嫌。

苏哈·阿拉法特在巴黎召开的记者会上宣读了一份书面声明：“欧洲这一领域的顶级专家得出的结论相互矛盾，你们可以想象这令我感到多么震惊。”

“我并没有指责任何人。正义终将伸张，现在只是开始。”她要求将瑞士专家的报告送交负责审理此案的法国法官。她此前已经提起了相关诉讼。

法国负责此案的相关公诉人称将继续进行调查。

阿拉法特死因的官方说法是大面积中风，但当时法国医生称无法确定根本的病因，阿拉法特遗体也未经尸检。

瑞士法医专家上月宣布，对阿拉法特遗体的取样检测结果符合钋中毒迹象，但这并非死因的绝对证据。该结论引起轩然大波。

递交给递苏哈·阿拉法特的报告不会公开，但法国公共检察官办公室称其结论是：“总而言之，死因并非钋210中毒……”

“遗体的生物取样检测显示，钋210及其它放射性物质符合自然环境的正常水平。”

法官有可能据此结案，除非又发现其它罪证。(完)