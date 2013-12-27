俄罗斯专家称阿拉法特系自然死亡

路透莫斯科12月26日（记者 Steve Gutterman） -俄罗斯方面周四称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特系自然死亡，并非因辐射中毒而死。但一位巴勒斯坦官员称，俄方的结论被政治化，他们将继续进行调查。

去年，瑞士、法国和俄罗斯的法医专家对阿拉法特的遗体进行了采样。此前半岛电视台的一部纪录片称，阿拉法特生前衣物上有大量致命的钋210。

瑞士专家上月称，他们的检验结果与钋中毒吻合，但非阿拉法特死因的确凿证据。俄罗斯专家的结论与法国专家的结论一致，后者本月早些时候称阿拉法特并非死于钋中毒。

国际文传电讯社（Interfax）援引俄罗斯联邦医学生物学署的说法称：“阿拉法特并非因辐射作用死亡，而是自然死亡。”

2004年，阿拉法特在法国Percy医院去世，享年75岁。四周前他在被以色列坦克包围的拉马拉官邸生病。

“与法国关于阿拉法特死因的报告一样，这是一份被政治化的结论。真相就藏在Percy医院。”巴勒斯坦解放组织高官WaselAbu Yousef对路透说。

俄新社报道称，巴勒斯坦驻俄罗斯大使穆斯塔法（Faed Mustafa）称，调查阿拉法特死因的工作不会因俄方的结论而停止。

“我能说的是，（巴勒斯坦）已决定继续进行（调查），”俄新社援引穆斯塔法的话称。“我们尊重他们的立场，高度评价他们的工作，但我们决定继续调查工作。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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