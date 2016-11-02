沙特阿美CEO预计油价将在明年上半年反弹

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透利雅得11月2日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)CEO纳瑟尔(Amin Nasser)周二表示，在油价连续两年持于低位之后，公司预计油价在2017年上半年反弹，需求仍将保持良好。
“供需缺口在缩小...我们目前的预期是供需将在2017年上半年实现平衡，”纳瑟尔在一次会议上说，“届时油价将向上调整。”
纳瑟尔还说，沙特阿美将部分权益进行首次公开发行(IPO)的进程“进展良好”。
“就明年起发布季度业绩的工作而言，我们正在做全方位准备，”他补充说。
他重申，IPO将于2018年某个时候在沙特证券交易所进行，沙特阿美也在评估同时在其它市场上市的可能性。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。