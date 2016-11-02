沙特阿美CEO预计油价将在明年上半年反弹

路透利雅得11月2日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)CEO纳瑟尔(Amin Nasser)周二表示，在油价连续两年持于低位之后，公司预计油价在2017年上半年反弹，需求仍将保持良好。

“供需缺口在缩小...我们目前的预期是供需将在2017年上半年实现平衡，”纳瑟尔在一次会议上说，“届时油价将向上调整。”

纳瑟尔还说，沙特阿美将部分权益进行首次公开发行(IPO)的进程“进展良好”。

“就明年起发布季度业绩的工作而言，我们正在做全方位准备，”他补充说。

他重申，IPO将于2018年某个时候在沙特证券交易所进行，沙特阿美也在评估同时在其它市场上市的可能性。(完)