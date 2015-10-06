沙特阿美寻求收购中国石油部分资产--消息（更新版）

(新增细节)

路透10月6日 - 据知情人士向路透表示，全球最大的产油商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正在与中国石油天然气集团公司(简称中国石油)谈判，拟收购中石油的部分营销、零售及炼油资产。

知情人士还说，该收购案目前价值估计约10-15亿美元，但最终估值和所出售的资产可能会有变化。

一位知情人士说，沙特阿美正在讨论收购中国石油旗下至少一家炼油厂以及近300家零售店。沙特阿美未就此置评，记者也未能取得中国石油的管理人士置评。因相关讨论为机密性质，知情人士拒绝透露姓名。沙特阿美一直寻求收购更多炼油和零售业务，以便增加其产品销量。

知情人士说，目前仍不清楚交易将于何时敲定，并称讨论始于5个月前。

知情人士还说，沙特阿美已聘请德意志银行(DBKGn.DE)担任顾问，中国石油则聘请汇丰(HSBA.L)以及另外一家中资银行担任顾问。德意志银行和汇丰均不予置评。

另一家石油巨头中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)去年出售了销售公司29.9%的股权，从而获得175亿美元。该业务可能于2016年进行首次公开发行(IPO)。

沙特阿美一直设法涉足更加先进的化学制品，以在原油和基本油品之外多样化业务。执行长Khalid al-Falih 1月时在利雅德的会议上表示，尽管油价下跌带来冲击，其“今日甚至更致力于多元化，并在新的领域进行投资”。

根据汤森路透数据，3月时该公司与27家金融机构签署了100亿美元的新贷款协议，部分是作为收购Laxness股权的资金。Laxness是一家市值47亿美元的德国橡胶公司。

彭博最先报导了沙特阿美和中国石油之间的谈判。(完)