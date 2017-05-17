中国兵器集团与沙特阿美等合建精细化工项目 华锦股份将参与

路透上海5月17日 - 中国兵器工业集团、沙特阿美石油公司、盘锦鑫诚实业集团周二签署联合开发协议，并举行精细化工及原料工程项目开工奠基仪式。而中国兵器集团旗下华锦股份(000059.SZ)周三公告称将参与该项目。

据兵器集团网站介绍，上述项目将本着一体化、集群化、差异化、规模化的原则，建设国内领先的炼化一体化基地，建设规模为1,500万吨/年炼油、100万吨/年乙烯。项目建成后，将进一步提升集团石油化工和精细化工板块的竞争力，同时也将加速沙特阿美在中国下游业务的拓展。

华锦股份称，公司作为兵器集团下属石化公司，将在适当时机并以适当方式参与该项目合资合作。

该精细化工及原料工程项目是列入国家石化产业规划布局和东北老工业基地振兴规划的重大项目，也是兵器集团完善和发展海外石油勘探开采-石油贸易-石油化工-精细化工-特种化工产业链的重点项目。

另据一位了解协议的业内人士昨日透露，该项目投资预计为695亿元人民币(100.9亿美元)。

今年3月在沙特国王访华期间，中国兵器集团与沙特阿美石油公司签署了合资合作谅解备忘录。上周日，沙特阿拉伯能源、工业和矿产资源部长哈立德·法利赫在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛期间，双方签署了炼油、化工、销售网络联合项目协议。

目前，中国兵器工业集团的石油产业已达到千亿规模，打造了从勘探开采、石油贸易、存储运输，一直到炼油工程、精细化工、特种化工的完整产业链；沙特阿美石油公司是全球最大的石油生产公司，拥有全球四分之一的石油资源；盘锦鑫诚公司是盘锦市所属重点国有企业，业务范围覆盖区域开发、港口物流、金融投资等领域。（完）