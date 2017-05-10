沙特将减少6月对亚洲原油供应 因国内需求上升--消息人士

路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。

石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将在6月到期，但OPEC和非OPEC产油国已暗示将延长减产协议至2017年底或之后。

OPEC和非OPEC产油国将在5月25日的会议上讨论延长减产协议的问题。

今年穆斯林斋月5月底开始，用电高峰提前到来。

受其影响，沙特6月对亚洲的原油供应量也将下降。

了解情况的这名消息人士对路透表示，根据供应计划，沙特阿美将减少向东南亚、中国和韩国供应各100万桶。

另一位行业消息人士称，6月减少供应并不意味着沙特准备在今年余下时间进一步削减对亚洲的供应。

这位了解供应计划的人士并称，沙特将减少对印度供应逾300万桶，对日本供应减少不到100万桶。总体而言，日供应量减少23.3-23.4万桶。(完)