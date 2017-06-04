国际油市：沙特提高7月对亚洲原油供应的官方售价

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透迪拜6月4日 - 沙特提高了7月提供给亚洲的所有原油官方售价(OSP)，一如市场预期，此前石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国在上个月达成了延长减产的协议。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日称，将7月提供给亚洲客户的阿拉伯轻质原油售价较6月每桶提高0.60美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.25美元。
沙特阿美将7月提供给西北欧客户的阿拉伯轻质原油售价提高了0.35美元，至较布兰特原油结算价每桶贴水3.10美元。
7月提供给美国客户的阿拉伯轻质原油售价为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每桶升水1.10美元，较6月上涨0.50美元。
沙特原油官方售价是伊朗、科威特和伊拉克原油价格的风向标，影响到对亚洲供应的每日逾1,200万桶原油的价格。(完) (编译 张荻； 审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为