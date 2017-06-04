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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 07:41 BJT

国际油市：沙特提高7月对亚洲原油供应的官方售价

路透迪拜6月4日 - 沙特提高了7月提供给亚洲的所有原油官方售价(OSP)，一如市场预期，此前石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国在上个月达成了延长减产的协议。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日称，将7月提供给亚洲客户的阿拉伯轻质原油售价较6月每桶提高0.60美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.25美元。

沙特阿美将7月提供给西北欧客户的阿拉伯轻质原油售价提高了0.35美元，至较布兰特原油结算价每桶贴水3.10美元。

7月提供给美国客户的阿拉伯轻质原油售价为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每桶升水1.10美元，较6月上涨0.50美元。

沙特原油官方售价是伊朗、科威特和伊拉克原油价格的风向标，影响到对亚洲供应的每日逾1,200万桶原油的价格。(完) (编译 张荻； 审校 白云)
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