沙特阿美即将为其项目管理合资企业择定合作伙伴--消息

路透沙特胡拜尔5月12日 - 知情人士说，石油巨擘沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)即将择定一个合资企业的合作伙伴，沙特阿美计划以该合资企业在国内监督与政府有关的基建项目。

消息人士对路透说，据信美国Jacobs Engineering (JEC.N)脱颖而出的希望浓厚，沙特主权财富基金PIF料也参与其中。由于讯息不公开，所以消息人士要求匿名。

沙特阿美正准备首度公开上市(IPO)，筹资规模料将创史上最大。沙特阿美涉足的项目不仅仅石油，根据消息人士说，新合资企业将提供基建项目以及非石油相关项目的管理服务。

沙特阿美、Jacobs和PIF均不予置评。

一位消息人士说，公司方安排在5月20日对外宣布该项合资企业，这一天正好也是美国总统特朗普来访沙特的日子。(完)