沙特阿美即将为其项目管理合资企业择定合作伙伴--消息

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透沙特胡拜尔5月12日 - 知情人士说，石油巨擘沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)即将择定一个合资企业的合作伙伴，沙特阿美计划以该合资企业在国内监督与政府有关的基建项目。
消息人士对路透说，据信美国Jacobs Engineering (JEC.N)脱颖而出的希望浓厚，沙特主权财富基金PIF料也参与其中。由于讯息不公开，所以消息人士要求匿名。
沙特阿美正准备首度公开上市(IPO)，筹资规模料将创史上最大。沙特阿美涉足的项目不仅仅石油，根据消息人士说，新合资企业将提供基建项目以及非石油相关项目的管理服务。
沙特阿美、Jacobs和PIF均不予置评。
一位消息人士说，公司方安排在5月20日对外宣布该项合资企业，这一天正好也是美国总统特朗普来访沙特的日子。(完)
(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。