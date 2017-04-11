沙特阿美董事会5月在上海开会 希望吸引中国投资者参与IPO

路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。

上述消息人士称，公司董事会5月10日将在上海开会，讨论业务计划、投资情况以及2018年出售至多5%股份的准备事宜。

该公司董事会一年举行两次会议，地点经常是在海外，但之前只有2010年一次在中国举行会议。

沙特阿美已聘请有中国投资者渠道的国际投行作为其首次公开发行(IPO)顾问。

消息人士称，上月沙特国王萨勒曼访问北京期间，双方曾讨论了沙特阿美的IPO问题以及中国投资者的可能发挥的作用。

这次IPO最多可能筹集1,000亿美元资金，令沙特阿美估值达到2万亿美元的历史新高。

第二名消息人士表示，磋商处于初步阶段，中国对沙特阿美的任何投资，有可能需要中国政府的协调。

沙特阿美有可能在国内利雅德的证交所，以及一个或多个国际市场挂牌上市。纽约、伦敦、多伦多以及亚洲的交易所，都是沙特考虑的对象。

熟知内情人士对路透表示，工商银行(601398.SS)旗下的工银国际控股，以及中国国际金融(CICC)等多家银行都有意参与沙特阿美的IPO。

消息人士称，让中国参与沙特阿美的IPO，可能提升沙特对其他中国投资决策的参与机会。(完)