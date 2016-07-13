希拉里对南海仲裁案裁决表示“欢迎”

路透华盛顿7月12日 - 美国民主党总统候选人希拉里·克林顿周二表示，她对南海仲裁庭裁决否认中国在南中国海的权利主张表示欢迎，称该水域对美国经济“至关重要”。

“美国在南中国海拥有深远和持久的利益，该地区商业自由流动对于美国经济至关重要。所有主权主张者遵守该裁决，并继续采取和平和多边方式解决相互间的争端，这点很重要，”希拉里在提供给路透的一份声明中称。

曾在奥巴马第一个总统任期内担任国务卿的希拉里，参与了美国政府将重心转移到亚洲的计划。(完)