希拉里对南海仲裁案裁决表示“欢迎”

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透华盛顿7月12日 - 美国民主党总统候选人希拉里·克林顿周二表示，她对南海仲裁庭裁决否认中国在南中国海的权利主张表示欢迎，称该水域对美国经济“至关重要”。
“美国在南中国海拥有深远和持久的利益，该地区商业自由流动对于美国经济至关重要。所有主权主张者遵守该裁决，并继续采取和平和多边方式解决相互间的争端，这点很重要，”希拉里在提供给路透的一份声明中称。
曾在奥巴马第一个总统任期内担任国务卿的希拉里，参与了美国政府将重心转移到亚洲的计划。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。